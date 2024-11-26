Milli Savunma Bakanı Açıkladı: “KAAN’ı Görünce Düşünceleri Değişti”
Milli Savunma Bakanı Açıkladı: “KAAN’ı Görünce Düşünceleri Değişti”
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, ABD ile yaşanan F35 savaş uçağı kriziyle ilgili, “Amerikalılar da F-35 konusunda, biz KAAN uçağını şimdi yapacağımızı, yapabileceğimizi de uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar.” dedi.
Yaşar Güler ayrıca, ihracı istenen teğmenler için sebebin “organize bir emre itaatsizlik” olduğunu da sözlerine ekledi.
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Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonda gündem maddeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Yaşar Güler, Kara Harp Okulu’nda okuyan teğmenlerin ihraç isteğiyle disipline sevk edilmesiyle ilgili; “Özellikle vurgulamak isterim ki, hakkında disiplin soruşturması yürütülen teğmenlerin hiçbirine neden kılıç çattığı, andı neden okuduğu veya 'Mustafa Kemal'in askerleriz' diye neden söyledi diye herhangi bir soru sorulmamıştır. Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi de mümkün değildir.” açıklamasında bulundu.
Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından son günlerde gündeme gelen konulara ilişkin konuşan Bakan Güler, “Şimdi F-35'lerle ilgili 6 tane uçağımız var orada. Amerikalılar da bu F-35 konusunda biz KAAN uçağını şimdi yapacağımızı, yapabileceğimizi de uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar. Şimdi biz hem üretim payımızın tekrar bize verilmesinde ısrar ediyoruz. Hem de kırk tane de toplam F-35'i almak için isteğimizi bildirdik” şeklinde konuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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