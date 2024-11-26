Milli Savunma Bakanı Açıkladı: “KAAN’ı Görünce Düşünceleri Değişti”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, ABD ile yaşanan F35 savaş uçağı kriziyle ilgili, “Amerikalılar da F-35 konusunda, biz KAAN uçağını şimdi yapacağımızı, yapabileceğimizi de uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar.” dedi.

Yaşar Güler ayrıca, ihracı istenen teğmenler için sebebin “organize bir emre itaatsizlik” olduğunu da sözlerine ekledi.