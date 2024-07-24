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F35’i Hatırlatan Yunan Bakana Yaşar Güler’den Turist Yanıtı: “Buyursun Gelsin!”

F35’i Hatırlatan Yunan Bakana Yaşar Güler’den Turist Yanıtı: “Buyursun Gelsin!”

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 19:49

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Meclis’te Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’in sözleri hatırlatılınca açıklamada bulundu. Türkiye’ye yılda 60 milyon turist geldiğini hatırlatan Güler, Yunan Bakanı da turistik gezi için çağırdı.

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Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, ABD’den satın aldıkları F35 savaş uçaklarını hatırlatarak “bir gece ansızın gelebiliriz’ açıklamasında bulunmuştu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, ABD’den satın aldıkları F35 savaş uçaklarını hatırlatarak “bir gece ansızın gelebiliriz’ açıklamasında bulunmuştu.

Georgiadis ayrıca, “Türkiye havacılıkta sıfır” ifadelerini kullanmıştı.

Georgiadis ayrıca, “Türkiye havacılıkta sıfır” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün AK Parti’nin Meclis’te grup toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Yunan Bakanın açıklamaları soruldu.

Bugün AK Parti’nin Meclis’te grup toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Yunan Bakanın açıklamaları soruldu.

Yılda 60 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini dile getiren Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye" dedi.

Yılda 60 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini dile getiren Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye" dedi.

Bakan Yaşar Güler'in açıklamaları 👇

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