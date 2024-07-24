F35’i Hatırlatan Yunan Bakana Yaşar Güler’den Turist Yanıtı: “Buyursun Gelsin!”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Meclis’te Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’in sözleri hatırlatılınca açıklamada bulundu. Türkiye’ye yılda 60 milyon turist geldiğini hatırlatan Güler, Yunan Bakanı da turistik gezi için çağırdı.