Hepsi Birbirinden İlginç: Tarih Boyunca Bilimin Tuhaf Anlarını Yakalayan 10 Fotoğraf
Hepsi Birbirinden İlginç: Tarih Boyunca Bilimin Tuhaf Anlarını Yakalayan 10 Fotoğraf
Bilim, zaman zaman sınırlarını zorlayan tuhaf anlara da sahne oldu. Bir deney sırasında çekilmiş garip karelerden, bugün komik görünen ama bir zamanlar ciddi kabul edilen bilimsel çalışmalara kadar, bu anlar geçmişin bilim dünyasını aydınlatıyor. Bazı anlar var ki onları anlamlandırmak neredeyse imkansız! Peki nedir bu fotoğraflar? Haydi gelin, tarihe damga vurmuş bu ilginç karelere birlikte bakalım!
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10. 1986: İlk X-Ray
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9. 1962: Bir Pilot Prototipten Kendini Fırlattı
8. 1928: Alexander Fleming Penisilini Keşfetti
7. 1919: Protez Kullanan Bir Kaynakçı
6. 1948: Çocuk İlk Kez Televizyon İzliyor
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5. 1956: Terapide Kullanılan Bir Hayvan
4. 1964: Neil Armstrong ve David Scott, Gemini 8 Kapsülünde
3. 1910: Erken Dönemde Bir Dalış Elbisesi
2. 1890: Stockholm'de Telefon Hatları
1. 1913: Kral Tutankhamun'un Lahdinin İncelenmesi
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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