Hepsi Birbirinden İlginç: Tarih Boyunca Bilimin Tuhaf Anlarını Yakalayan 10 Fotoğraf

Bilim, zaman zaman sınırlarını zorlayan tuhaf anlara da sahne oldu. Bir deney sırasında çekilmiş garip karelerden, bugün komik görünen ama bir zamanlar ciddi kabul edilen bilimsel çalışmalara kadar, bu anlar geçmişin bilim dünyasını aydınlatıyor. Bazı anlar var ki onları anlamlandırmak neredeyse imkansız! Peki nedir bu fotoğraflar? Haydi gelin, tarihe damga vurmuş bu ilginç karelere birlikte bakalım!