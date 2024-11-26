Müge Anlı'daki Eftelya Olayından MasterChef'te 'Eleneceklerin Belli' İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Eftelya Olayından MasterChef'te 'Eleneceklerin Belli' İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
26 Kasım Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Bir döneme damga vuran ancak RTÜK engeline takılan Kısmetse Olur, yıllar sonra YouTube'da Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yeni bölümleriyle yayınlanmaya başlamıştı. Yarışmada ünlenen Yaren Dağ, programın ardından sosyal medya fenomeni olarak popülerliğini sürdürmüştü. Bir süre önce Yaren'in tesettüre girdiğine dair iddialar ortaya atıldı. Daha sonra bu iddiaları onaylayan Yaren, henüz yeni halini paylaşmamıştı. Instagram'da açtığı Ombresiz Yarensu kanalından paylaşım yapan eski yarışmacının namaz paylaşımı dikkat çekti.
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2. MasterChef Türkiye'de sezon bomba gibi sürerken, ilk 10'a kalan yarışmacılar belli oldu. Büyük bir heyecanın hakim olduğu yarışmada her hafta bir isim kıyasıya mücadelenin sonunda yarışmaya veda ediyor. Ocak ayında final yapması beklenen programla ilgili kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Wikipedia'da şu ana kadar elenen isimlerin yer aldığını belirten bir kullanıcı, sonraki haftalarda da elenecek isimlerin listede adının yazmış olabileceğini ifade etti. Bakalım siz bu paylaşımla ilgili ne düşüneceksiniz?
3. Türk televizyon tarihinin efsanelerinden biri olan Kurtlar Vadisi, özellikle ilk 97 bölümüyle unutulmazlar arasındaki yerini alıyor. Neredeyse tüm bölümlerinin hafızamızda yer ettiği dizi, bu kez Türkiye Masonlarının lideri Remzi Sanver'e gelen bir soru ve onun verdiği yanıtla gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun masonlarla ilgili attığı bir tweete aylar önce cevap veren Remzi Sanver'e, Kurtlar Vadisi'nde masonlar tarafından öldürüldüğüne vurgu yapılan Mehmet Karahanlı soruldu. Sanver'in verdiği yanıt Vadi hayranlarını güldürdü.
4. Muhteşem Yüzyıl'la hayatımıza giren ve kısa sürede büyük beğeni yakalayarak ülkenin en ünlü isimlerinden biri olmayı başaran Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda Fatih Altaylı'nın programına konuk olmuştu. Muhteşem Yüzyıl'la ilgili de açıklamalar yapan güzel oyuncu, program aracılığıyla nasıl ünlü olduğunu anlatmıştı. Temmuz ayında yayınlanan video büyük ses getirmişti. Aradan geçen dört ayın ardından Uzerli'nin programda açıkladığı bir itirafı yeniden gündem oldu. Almanya'da borcundan dolayı evine haciz beklerken bir anda Muhteşem Yüzyıl kadrosuna alınan Meryem Uzerli'nin değişen hayatı herkese umut oldu.
5. Cüneyd, dizilerdeki roller arasında en dikkat çeken karakterlerden biri. Kızıl Goncalar'da derinlikli kişiliği ile belki de son zamanlarda izlediğimiz en acayip karakter olabilir. Felsefi düşünceleri, mistik yönü ve etkileyici hitabet gücüyle izleyenleri büyülerken, kendi hayal dünyasında kaybolan bir zihin sunuyor. Tarikat dünyasındaki "hikmet sahibi" duruşu diğer yandan da eksilmeyen mizahi yönü astrolojik olarak hangi enerjilere sahip olabileceğini düşündürüyor. Peki, bu etkileyici liderin yıldızlar ve burçlar açısından nasıl bir portresi var? Gelin, Cüneyd’in karmaşık ama bir o kadar büyüleyici dünyasını astrolojinin ışığında keşfedelim!
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6. Son günlerde gündemimiz Pınar Altuğ'un 'tipinin köylü kadını oynamaya uygun olmadığına dair' açıklamasıyla bir hayli meşgul. Altuğ'un "Benden köylü kadını çıkmaz" sözleri büyük bir tepki çekti ve ünlü oyuncu ikinci bir açıklama yaparak yüzünün doğal durmayacağını ve sözlerini bu amaçla söylediğini belirtti. Hatırlar mısınız bilmem ama 2019 yılında Bade İşçil de benzer bir açıklama yapmış ve "Tipim fakiri oynamaya müsait değil." demişti. İlk duyulduğunda büyük tepki gösterilen bu sözler üstüne biraz düşünelim, acaba oyuncular bu söylemlerinde haklı olabilir mi?
7. atv ekranlarında 6 sezondur devam eden Kuruluş Osman dizisi hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. TV Gündemi'nin haberine göre Kuruluş Osman dizisinde başrol ayrılığı yaşanacak. O başrolün ise Bâlâ Hatun'u canlandıran Özge Törer olduğu iddia edildi. Yeni bölüm fragmanında Bâlâ Hatun'un ölümü açıkça verilirken söz konusu gelişme izleyicileri epey üzeceğe benziyor. İşte detaylar...
8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda dizileri hedef aldı. Erdoğan, "Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor." dedi. Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar dizisinde tarikat veya cemaatteki çocuk tacizleri konusu işlenmişti. Diğer yandan Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti de benzer dini temalarla yayın hayatına devam ederken Erdoğan, RTÜK'e seslendi.
9. 2010 yılında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi hayatımıza gireli tam 14 sene oldu. Dizideki her bir karakterin gerçek hayattan fırlamış gibi olması izleyicileri diziye bağladı. Öyle ki Yaprak Dökümü fanları anbean her karakter ve sahne hakkında konuşup tartışıyorlar. Birbirleriyle detaylar paylaşıyorlar. Bu içerikte Yaprak Dökümü fanlarının fark ettikleri bazı ilginç detayları sizler için derledik. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
10. Türk televizyonlarında son yıllarda muhafazakâr ve seküler hayatların hikayelerine odaklanan diziler dikkat çekmeye başladı. Dizilerde yeni başlayan bu furyanın ardında siyasi ya da ideolojik bir amaç olduğu tartışması büyüdü. Hatta birçok dizi RTÜK'ten ceza da aldı. Ancak yayın hayatlarına başarı ile devam ediyorlar. Peki, bu tür diziler yalnızca bir izleyici talebi mi, yoksa daha derin bir toplumsal ve ideolojik yansımanın göstergesi mi?
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11. Bez Bebek, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarla tanıdığımız çocuk oyuncu Asena Keskinci, yıllar sonra ortaya çıktı. YouTube'da Bi' Başka kanalına konuk olan Keskinci, yıldızının parladığı Bez Bebek hakkında itirafta bulundu. Yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bırakan Keskinci'nin çocuk aklıyla 'sihirli' işlerde yer alma isteği itirafıyla ortaya çıkmış oldu. İşte programdaki o anları...
12. Muhteşem Yüzyıl dizisinin karakterleri üzerine sosyal medyada çok şey konuşulup yazılıyor. Oyuncuların karakter özelliklerinden tutun da aralarındaki ilişkilere, giysilerine kadar pek çok şey detay yazılıyor, çıkarım yapılıyor. Bazen de eşleştiriliyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @tbosakurek adlı bir kullanıcı Muhteşem Yüzyıl karakterleriyle yabancı oyuncuların karakterlerini eşleştirmiş. Bazen de oyuncularla... Gelin bu eşleşmelere hep birlikte bakalım.
13. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan bir yarışmacı, telefon joker hakkını kullandı. Ayda yürüyen ikinci insanı bilemeyen yarışmacı çareyi arkadaşını aramakta bulurken aranan arkadaş, o anları kamerayla kaydetti. Sorunun yanıtını bilen ama sağlamasını yapmak için internetten aratan kişi, arkadaşına doğru yanıtı vermeyi başardı. Söz konusu anlar TikTok'ta viral oldu. İşte o anlar...
14. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın toksikliğin kitabını yazan ilişkilerine artık tüm ülke olarak hâkimiz. İkilinin tam ayrıldığını sandığımız an tekrardan barışması artık olağan bir durum olurken Wanda Nara'nın L-Gante ile aşk yaşadığını duyurması ipleri koparmıştı. Icardi ve Wanda Nara arasındaki ilişkinin bu defa tamamen sona erdiği düşünülürken ikilinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılma ihtimalini düşündük. Çözemeyeceği sorun neredeyse olmayan Müge Anlı, sizce bu toksik çifti barıştırır mıydı?
15. NOW'ın rakipsiz dizisi Kızıl Goncalar, yine enfes bir bölümle ekranlara geldi. Vahit'in "Hatem-ül Evliya" olacağım diye çıldırdığı 2. sezonda Mira'nın Naim ve Meryem'in kızı çıkmasıyla şeytan aklı yine harıl harıl çalışmaya başladı. Zeynep'i Cüneyd'e kaptıran Vahit, Meryem'le de evlenemeyince son kozu Mira'yı kullanma kararı aldı. Evlenmek için artık hiçbir engel kalmadığını düşünen Vahit, Sadi Hüdayi'nin müthiş ters köşesiyle yine muradına eremedi ve Naim, ilk sezon kesilen elinin intikamını kızını koruyarak aldı. Tüyler ürperten sahne sosyal medyada yoğun beğeni aldı.
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16. Hepinizin bildiği üzere Çağlar Ertuğrul son zamanlarda Türk televizyon ve sinema tarihinin en parlak oyuncularından biri. Her oynadığı yapım çok izleniyor, konuşuluyor. Tabii Jake Gyllenhaal'a olan benzerliği de dillerden düşmüyor desek yeridir. Son zamanlarda Kalpazan, Sorgu, Prens ve Magarsus dizileriyle gündemden düşmeyen Çağlar Ertuğrul'a Jake Gyllenhaal'a benzerliği hakkında bir soru soruldu. Muhabir Online'a konuşan ünlü oyuncu bakalım bu soruya ne yanıt verdi?
17. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gergin anlar yaşandı. Canlı yayındayken TT olduğunu belirten Müge Anlı, "Türkiye'de sosyal yardım var dediğim için. Yok mu?" çıkışıyla gündem oldu. Epey sinirlenen Anlı, "Geri zekâlılar" diyerek ekrandan hakkında söylenenlere isyan etti. Anlı'nın o anları sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar...
18. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 300 bin TL’lik soruya kadar başarıyla ilerleyen yarışmacı, Dostoyevski’nin ünlü eseri Suç ve Ceza ile ilgili soruda zor anlar yaşadı. Ekran başındakilerin heyecanla takip ettiği o anlarda, yarışmacının kararsızlığı dikkat çekti. Suç ve Ceza, edebiyat dünyasının en bilinen eserlerinden biri olsa da sorunun detayı izleyenleri de düşündürdü. Stüdyoda nefeslerin tutulduğu bu dakikalar, yarışmanın en unutulmaz anlarından biri oldu. Peki, doğru cevap neydi ve yarışmacı bu zorlu sorunun üstesinden gelebildi mi?
19. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in son bölümünde Zuhal Topal büyük bir bomba patlattı. Yarışmanın sevilen sunucusu Topal, yeni haftada bireysel değil çiftlerin yarışacağını duyurdu. 25-29 Kasım haftasında çiftler yemeği beraber yapıp misafirlerini beraber ağırlayacak. Çiftin uyumlu çalışması da puan almaları için bir etmen olacak. İşte detaylar...
20. İstanbul’da 23 gün önce kaybolan Esma Yavuz'u aramak için ablaları Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı, genç kadını ışık hızıyla buldu. Ancak duydukları karşısında bir şok daha yaşadı. Genç kadın kendisini "Eftelya" olarak tanıtmıştı. Müge Anlı Esma'ya "Neden yalan söyledin?" diye sorunca Esma, "Eftalya benim göbek adım. Herkes bilir Erzurum'da." dedi. Stüdyodaki izleyenler şaşkınlığını gizleyemeyince Esma'nın öfkesinden paylarını aldılar.
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21. Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Fatih karakterlerine hayat veren Doğukan Güngör ve Özge Özacar, yıllar önce de aynı dizide rol almış. Kanal D ekranlarında yayınlanan Meryem dizisinde yer alan ikiliden Güngör'ün bagajdan çıkmasıyla "Görkem, her yerde Görkem" demedik desek yalan olur. 2017'de yayınlanan dizide her iki oyuncunun da genç halleri dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu sahne ise sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar...
22. Yasak Elma dizisinde çok sevdiğimiz Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, bizden biri çıktı. Ünlü oyuncu verdiği röportajda dizi favorisini açıkladı. Dizide ortalığı karıştıran ve her fırsatta olaylara dahil olan Yıldız, Eda Ece ile boşuna özdeşleşmemiş anlaşılan. Sizin tahmininiz ne? Hazırsanız güzel oyuncunun favori dizisini ve karakterini açıklıyoruz!
23. TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de son 10 yarışmacı kaldı. E haliyle işler daha da kızıştı. Son bölümde kaptan olmak için yarışan yarışmacılardan Eda, market bölümünde elini feci halde sıkıştırdı ve arkadaşlarından yardım istedi. Yalnızca Erim'in yardıma gitmesi izleyiciden tepki alırken MasterChef'te üst üste yaşanan kazalar dikkat çekti. İşte Eda'nın o anları...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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