Meraktan Ölecektik! Milyoner'deki 300 Bin TL'lik Suç ve Ceza Sorusu Yarışmacıyı Terletti!
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Meraktan Ölecektik! Milyoner'deki 300 Bin TL'lik Suç ve Ceza Sorusu Yarışmacıyı Terletti!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 300 bin TL’lik soruya kadar başarıyla ilerleyen yarışmacı, Dostoyevski’nin ünlü eseri Suç ve Ceza ile ilgili soruda zor anlar yaşadı. Ekran başındakilerin heyecanla takip ettiği o anlarda, yarışmacının kararsızlığı dikkat çekti. Suç ve Ceza, edebiyat dünyasının en bilinen eserlerinden biri olsa da sorunun detayı izleyenleri de düşündürdü. Stüdyoda nefeslerin tutulduğu bu dakikalar, yarışmanın en unutulmaz anlarından biri oldu. Peki, doğru cevap neydi ve yarışmacı bu zorlu sorunun üstesinden gelebildi mi?
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Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Melike Gedikoğlu, ikinci barajı başarıyla geçerek 300 bin TL değerindeki dokuzuncu soruya ulaştı.
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Ancak Fyodor Dostoyevski’nin ünlü eseri Suç ve Ceza ile ilgili gelen soru karşısında zor anlar yaşadı.
"Romanın başkarakteri Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" şeklindeki soruya joker hakkı kalmayan Gedikoğlu, uzun süre düşündü ancak kararsız kaldı.
Risk almak yerine yarışmadan çekilme kararı vererek 200 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.
İzleyenlerin merak ettiği bu zorlu sorunun doğru yanıtı ise “B- 2” olarak açıklandı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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