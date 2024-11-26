Meraktan Ölecektik! Milyoner'deki 300 Bin TL'lik Suç ve Ceza Sorusu Yarışmacıyı Terletti!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 300 bin TL’lik soruya kadar başarıyla ilerleyen yarışmacı, Dostoyevski’nin ünlü eseri Suç ve Ceza ile ilgili soruda zor anlar yaşadı. Ekran başındakilerin heyecanla takip ettiği o anlarda, yarışmacının kararsızlığı dikkat çekti. Suç ve Ceza, edebiyat dünyasının en bilinen eserlerinden biri olsa da sorunun detayı izleyenleri de düşündürdü. Stüdyoda nefeslerin tutulduğu bu dakikalar, yarışmanın en unutulmaz anlarından biri oldu. Peki, doğru cevap neydi ve yarışmacı bu zorlu sorunun üstesinden gelebildi mi?