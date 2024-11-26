onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
Meraktan Ölecektik! Milyoner'deki 300 Bin TL'lik Suç ve Ceza Sorusu Yarışmacıyı Terletti!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Meraktan Ölecektik! Milyoner'deki 300 Bin TL'lik Suç ve Ceza Sorusu Yarışmacıyı Terletti!

Kim Milyoner Olmak İster
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.11.2024 - 14:14

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 300 bin TL’lik soruya kadar başarıyla ilerleyen yarışmacı, Dostoyevski’nin ünlü eseri Suç ve Ceza ile ilgili soruda zor anlar yaşadı. Ekran başındakilerin heyecanla takip ettiği o anlarda, yarışmacının kararsızlığı dikkat çekti. Suç ve Ceza, edebiyat dünyasının en bilinen eserlerinden biri olsa da sorunun detayı izleyenleri de düşündürdü. Stüdyoda nefeslerin tutulduğu bu dakikalar, yarışmanın en unutulmaz anlarından biri oldu. Peki, doğru cevap neydi ve yarışmacı bu zorlu sorunun üstesinden gelebildi mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Melike Gedikoğlu, ikinci barajı başarıyla geçerek 300 bin TL değerindeki dokuzuncu soruya ulaştı.

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Melike Gedikoğlu, ikinci barajı başarıyla geçerek 300 bin TL değerindeki dokuzuncu soruya ulaştı.

Ancak Fyodor Dostoyevski’nin ünlü eseri Suç ve Ceza ile ilgili gelen soru karşısında zor anlar yaşadı.

Ancak Fyodor Dostoyevski’nin ünlü eseri Suç ve Ceza ile ilgili gelen soru karşısında zor anlar yaşadı.

"Romanın başkarakteri Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" şeklindeki soruya joker hakkı kalmayan Gedikoğlu, uzun süre düşündü ancak kararsız kaldı.

"Romanın başkarakteri Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" şeklindeki soruya joker hakkı kalmayan Gedikoğlu, uzun süre düşündü ancak kararsız kaldı.

Risk almak yerine yarışmadan çekilme kararı vererek 200 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Risk almak yerine yarışmadan çekilme kararı vererek 200 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

İzleyenlerin merak ettiği bu zorlu sorunun doğru yanıtı ise “B- 2” olarak açıklandı.

İzleyenlerin merak ettiği bu zorlu sorunun doğru yanıtı ise “B- 2” olarak açıklandı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın