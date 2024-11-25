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2 Yıl Sonra Ekranlara Çıktı: Gazeteci Esin Övet Estetik Uğruna Görme Kaybı Yaşadığını Anlattı!

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2 Yıl Sonra Ekranlara Çıktı: Gazeteci Esin Övet Estetik Uğruna Görme Kaybı Yaşadığını Anlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.11.2024 - 23:21

'Türkiye bir estetik cenneti' ifadesi çok sık karşınıza çıkmıştır. Ancak bazen yanlış yerlerde yapılan yanlış müdahaleler büyük sonuçlar doğurabiliyor. Gazeteci Esin Övet de 2 yıl önce geçirdiği estetik operasyon sonucu görme kaybı yaşadığını belirtmiş, 2 yıldır da ekranlardan uzak durmuştu. Zahide Yetiş'in programına katılan Övet, neden ekranlardan uzak kaldığını açıkladı. Bu süreçte yaşadıklarından bahseden ünlü gazeteci 'Utandım' dedi.

Kaynak: Oda TV

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Gazeteci Esin Övet, 2022 yılında İstanbul'da kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatı olmuş, bu ameliyat sonucu görme kaybı yaşamasıyla birlikte ameliyatı gerçekleştiren doktora dava açmıştı.

Gazeteci Esin Övet, 2022 yılında İstanbul'da kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatı olmuş, bu ameliyat sonucu görme kaybı yaşamasıyla birlikte ameliyatı gerçekleştiren doktora dava açmıştı.

Övet yaşanan olay sonrasında sağ gözünde kısmi, sol gözünde ise tamamen görme kaybı yaşadığını belirtmişti.

Övet yaşanan olay sonrasında sağ gözünde kısmi, sol gözünde ise tamamen görme kaybı yaşadığını belirtmişti.

Yaşananların üstünden geçen 2 yıl boyunca ekranlardan uzak kalan ünlü gazeteci, yıllar sonra ilk kez Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'a konuk oldu.

Yaşananların üstünden geçen 2 yıl boyunca ekranlardan uzak kalan ünlü gazeteci, yıllar sonra ilk kez Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak'a konuk oldu.

Övet yaşananların ardından neden ses çıkarmadığına dair şu ifadelerde bulundu:

Övet yaşananların ardından neden ses çıkarmadığına dair şu ifadelerde bulundu:

'Göz kapağı ameliyatı ve bir daha göğüslerime müdahale için estetik operasyona girdik. Taksim'de özel bir hastanede. Girdim ve çıktıktan sonra her şey çok farklıydı. İki gözümde yanıyordu ve sanki gözümün içinde cam parçaları vardı. İki çakmağı alıp gözünüzde yakıyor gibiydi. Doktora söyledim ama 'Her ameliyatta böyle şey olacağı ve 24 saatte geçeceği' söylendi. Ama o 24 saat 8 ay oldu...'

"Hastaneden çıkmadan ayağa kaldırırdım derdim bu olsaydı. Sadece geçirmeye çalıştım, o dönemde 'Alerji kaptım', 'Gözümü iyileştirmeye çalışıyorum' diye saçma sapan yalanlar uydurarak 8 ay geçirdim."

"Hastaneden çıkmadan ayağa kaldırırdım derdim bu olsaydı. Sadece geçirmeye çalıştım, o dönemde 'Alerji kaptım', 'Gözümü iyileştirmeye çalışıyorum' diye saçma sapan yalanlar uydurarak 8 ay geçirdim."

'Sonra dedim ki 'Ben haberciyim, benim gibi birileri olabilir', gerçekten sesimi çıkardığımda çok tanıdık insan var, bu sektörlerde çok insan sesini çıkarmıyor. Neden çıkarmadığımızı ben kendimden anlatayım. Utanıyoruz. Çünkü herkes şöyle geliyor, 'Sen bu kadar bu sektörün içindesin, her şeyin en iyisini biliyorsun, en iyisine gidersin, doktor ünlü müydü, tanıdık mıydı' gibi şeyler geldiği için belki utanıyoruz, ben utandım. Babamın da rahatsızlığı, 2 ay önce kaybettim, onun rahatsızlığından da susma nedenim, utanmaya eklendi.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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