2 Yıl Sonra Ekranlara Çıktı: Gazeteci Esin Övet Estetik Uğruna Görme Kaybı Yaşadığını Anlattı!

'Sonra dedim ki 'Ben haberciyim, benim gibi birileri olabilir', gerçekten sesimi çıkardığımda çok tanıdık insan var, bu sektörlerde çok insan sesini çıkarmıyor. Neden çıkarmadığımızı ben kendimden anlatayım. Utanıyoruz. Çünkü herkes şöyle geliyor, 'Sen bu kadar bu sektörün içindesin, her şeyin en iyisini biliyorsun, en iyisine gidersin, doktor ünlü müydü, tanıdık mıydı' gibi şeyler geldiği için belki utanıyoruz, ben utandım. Babamın da rahatsızlığı, 2 ay önce kaybettim, onun rahatsızlığından da susma nedenim, utanmaya eklendi.'