Muhteşem Yüzyıl Karakterleriyle Yabancı Dizi Oyuncularının Eşleşmesini Görünce Cuk Oturmuş Diyeceksiniz!
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Muhteşem Yüzyıl Karakterleriyle Yabancı Dizi Oyuncularının Eşleşmesini Görünce Cuk Oturmuş Diyeceksiniz!
Muhteşem Yüzyıl dizisinin karakterleri üzerine sosyal medyada çok şey konuşulup yazılıyor. Oyuncuların karakter özelliklerinden tutun da aralarındaki ilişkilere, giysilerine kadar pek çok şey detay yazılıyor, çıkarım yapılıyor. Bazen de eşleştiriliyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @tbosakurek adlı bir kullanıcı Muhteşem Yüzyıl karakterleriyle yabancı oyuncuların karakterlerini eşleştirmiş. Bazen de oyuncularla... Gelin bu eşleşmelere hep birlikte bakalım.
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Muhteşem Yüzyıl dizisi 2014 yılında final yapmış olabilir ama bugün bile en çok izlenen Türk yapımları arasında. Dizinin hikayesi, tarihi olaylarla bağlantısı, oyunculuklar, kıyafetler; kısacası aklınıza ne gelirse sosyal medyada çok konuşuluyor.
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Hikayenin üzerine yeni hikayeler yazılıyor. Bazen de dizinin karakterleri yabancı oyuncularla benzetiliyor. İşte o benzetmelerden biriyle karşınızdayız.
X/Twitter'da @tbosakurek adlı bir kullanıcı, Muhteşem Yüzyıl karakterlerini yabancı oyuncularla eşleştirmiş. Ortaya harika bir eşleşme örneği çıkmış. Gelin hep birlikte o eşleştirmelere bir göz atalım.
1. Kanuni Sultan Süleyman - Jude Law
2. Hürrem Sultan - Kate Winslet
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3. Mahidevran Sultan - Jessica Chastain
4. Hatice Sultan - Keira Knightley
5. Nurbanu Sultan - Anya Taylor-Joy
6. Matrakçı Nasuh - Dave Bautista
7. Nigar Kalfa - Hayley Atwell
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8. Şehzade Mehmet - Andrew Garfield
9. Şehzade Selim - Richard Madden
10. Valide Sultan - Monica Belluci
Peki siz Muhteşem Yüzyıl oyuncularını hangi yabancı oyunculara ya da karakterlere benzetiyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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