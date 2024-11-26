Muhteşem Yüzyıl Karakterleriyle Yabancı Dizi Oyuncularının Eşleşmesini Görünce Cuk Oturmuş Diyeceksiniz!

Muhteşem Yüzyıl dizisinin karakterleri üzerine sosyal medyada çok şey konuşulup yazılıyor. Oyuncuların karakter özelliklerinden tutun da aralarındaki ilişkilere, giysilerine kadar pek çok şey detay yazılıyor, çıkarım yapılıyor. Bazen de eşleştiriliyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @tbosakurek adlı bir kullanıcı Muhteşem Yüzyıl karakterleriyle yabancı oyuncuların karakterlerini eşleştirmiş. Bazen de oyuncularla... Gelin bu eşleşmelere hep birlikte bakalım.