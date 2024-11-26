Kalpazan ve Prens'le Gündemden Düşmeyen Çağlar Ertuğrul, Jake Gyllenhaal'a Benzerliği Hakkında Konuştu
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Kalpazan ve Prens'le Gündemden Düşmeyen Çağlar Ertuğrul, Jake Gyllenhaal'a Benzerliği Hakkında Konuştu
Hepinizin bildiği üzere Çağlar Ertuğrul son zamanlarda Türk televizyon ve sinema tarihinin en parlak oyuncularından biri. Her oynadığı yapım çok izleniyor, konuşuluyor. Tabii Jake Gyllenhaal'a olan benzerliği de dillerden düşmüyor desek yeridir. Son zamanlarda Kalpazan, Sorgu, Prens ve Magarsus dizileriyle gündemden düşmeyen Çağlar Ertuğrul'a Jake Gyllenhaal'a benzerliği hakkında bir soru soruldu. Muhabir Online'a konuşan ünlü oyuncu bakalım bu soruya ne yanıt verdi?
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Çağlar Ertuğrul, son yılların en popüler oyuncularından biri. 'Teşkilat' dizisinden tutun da 'Dağ' film serisindeki oyunculuğuna kadar her rolü çok izlendi, çok sevildi. Özellikle 'Prens', 'Sorgu', 'Kalpazan' ve 'Magarsus' son zamanlarda yer alıp da çok beğenildiği yapımlar arasında.
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O dizilerde, filmde oynadıkça Amerikalı aktör Jake Gyllenhaal'a benzerliği konusu gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Show TV'de ekranlara gelen Kalpazan dizisiyle ilgili bir soruya yanıt verirken Jake Gyllenhaal ile fotoğraf çektirip çektirmediği soruldu.
Muhabir Online'ın mikrofonuna konuşan Çağlar Ertuğrul yaptığı açıklamada, "Beni o sanıp fotoğraf çektiler. Ama onunla tanışma şeyim olmadı. Belki denk gelirse" dedi. Ünlü oyuncunun sözlerine buradan kulak verebilirsiniz:
Siz Çağlar Ertuğrul'un oyunculuğu ve Jake Gyllenhaal'a benzetilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada size bir duyuru yapalım kendisi Prens'in 3. sezonunda yer almayacak. Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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