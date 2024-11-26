Kalpazan ve Prens'le Gündemden Düşmeyen Çağlar Ertuğrul, Jake Gyllenhaal'a Benzerliği Hakkında Konuştu

Hepinizin bildiği üzere Çağlar Ertuğrul son zamanlarda Türk televizyon ve sinema tarihinin en parlak oyuncularından biri. Her oynadığı yapım çok izleniyor, konuşuluyor. Tabii Jake Gyllenhaal'a olan benzerliği de dillerden düşmüyor desek yeridir. Son zamanlarda Kalpazan, Sorgu, Prens ve Magarsus dizileriyle gündemden düşmeyen Çağlar Ertuğrul'a Jake Gyllenhaal'a benzerliği hakkında bir soru soruldu. Muhabir Online'a konuşan ünlü oyuncu bakalım bu soruya ne yanıt verdi?