John Wick Ama Yerli! Barış Arduç'un 'Dehşet Bey' Filmi Hazırlıkları Görenlerin Duyanların Kalbini Eritti

Ekranların sevilen oyuncusu Barış Arduç, Murat Menteş'in çizgi roman karakterinden uyarlanan Dehşet Bey için film hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü oyuncu yerli John Wick olarak nitelendirilen bu karakter için sıkı bir çalışma içerisinde. Kaldı ki sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bunu görebiliyoruz. Tabii bu paylaşım hayranlarının gönlünü çoktan fethetti. Gelin Barış Arduç'un o paylaşımına, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.