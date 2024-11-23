John Wick Ama Yerli! Barış Arduç'un 'Dehşet Bey' Filmi Hazırlıkları Görenlerin Duyanların Kalbini Eritti
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John Wick Ama Yerli! Barış Arduç'un 'Dehşet Bey' Filmi Hazırlıkları Görenlerin Duyanların Kalbini Eritti
Ekranların sevilen oyuncusu Barış Arduç, Murat Menteş'in çizgi roman karakterinden uyarlanan Dehşet Bey için film hazırlıklarını sürdürüyor. Ünlü oyuncu yerli John Wick olarak nitelendirilen bu karakter için sıkı bir çalışma içerisinde. Kaldı ki sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bunu görebiliyoruz. Tabii bu paylaşım hayranlarının gönlünü çoktan fethetti. Gelin Barış Arduç'un o paylaşımına, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Türk dizi ve sinemasının en yakışıklı oyuncularından biri olan Barış Arduç, her projesiyle adından çok sık söz ettiriyor. TRT 1'deki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinden tutun da Netflix'teki Kulüp dizisine kadar pek çok oyunculuğu beğeniliyor.
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Ünlü oyuncu şimdilerde yazar Murat Menteş'in çizgi roman karakteri Dehşet Bey'in filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sıkı bir idman programı uyguluyor. Zira oynayacağı Dehşet Bey karakteri tam bir yerli John Wick diyebiliriz.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Birçoklarının kalbini ise eritmeye yetti.
Gelin yorumlara hep birlikte bakalım:
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Siz Barış Arduç'un yerli John Wick olmasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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