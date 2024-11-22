Vampir Filmi Çekecekmiş! Christopher Nolan Filmleri Hakkındaki Bu Haklı İsyana Siz de Gülüp Hak Vereceksiniz

Zaman takıntısıyla tanınan ünlü yönetmen Christopher Nolan şimdilerde sinemaseverlerin dilinden pek düşmüyor. Yıldızı bol bir kadroyla 1920'li yıllarda bir vampir filmi çekmeye hazırlanan Nolan'ın goygoyu sosyal medyada çok yapılıyor. Bu goygoydan biri de Sonat Işık'tan geldi. Işık'ın haklı isyanı sonrası sinefiller de sessiz kalmadı. Gelin önce o paylaşıma, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.