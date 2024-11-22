onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Vampir Filmi Çekecekmiş! Christopher Nolan Filmleri Hakkındaki Bu Haklı İsyana Siz de Gülüp Hak Vereceksiniz

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Vampir Filmi Çekecekmiş! Christopher Nolan Filmleri Hakkındaki Bu Haklı İsyana Siz de Gülüp Hak Vereceksiniz

Twitter Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
22.11.2024 - 12:27

Zaman takıntısıyla tanınan ünlü yönetmen Christopher Nolan şimdilerde sinemaseverlerin dilinden pek düşmüyor. Yıldızı bol bir kadroyla 1920'li yıllarda bir vampir filmi çekmeye hazırlanan Nolan'ın goygoyu sosyal medyada çok yapılıyor. Bu goygoydan biri de Sonat Işık'tan geldi. Işık'ın haklı isyanı sonrası sinefiller de sessiz kalmadı. Gelin önce o paylaşıma, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oscar ödüllü 'Oppenheimer' filminin yönetmeni Christopher Nolan yeni bir filmle 2026 yılında seyircisiyle buluşacak ve kadro resmen yıldızlar geçidi gibi!

Oscar ödüllü 'Oppenheimer' filminin yönetmeni Christopher Nolan yeni bir filmle 2026 yılında seyircisiyle buluşacak ve kadro resmen yıldızlar geçidi gibi!

Oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o ve Robert Pattinson yer alacak. Ünlü yönetmen bu sefer vampir temalı bir film çekecek ve hikaye 1920'li yıllarda geçecek.

Oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o ve Robert Pattinson yer alacak. Ünlü yönetmen bu sefer vampir temalı bir film çekecek ve hikaye 1920'li yıllarda geçecek.

Filmle ilgili ayrıntıları bu içeriğimizden okuyabilirsiniz:

Tabii zamana olan takıntısıyla tanıdığımız Christopher Nolan'ın böyle bir hikayeyle karşımıza çıkacak olması sinemaseverler arasında çok konuşuldu. X/Twitter'da Sonat Işık'ın bir paylaşımı ise aldı başını, yürüdü gitti.

Tabii zamana olan takıntısıyla tanıdığımız Christopher Nolan'ın böyle bir hikayeyle karşımıza çıkacak olması sinemaseverler arasında çok konuşuldu. X/Twitter'da Sonat Işık'ın bir paylaşımı ise aldı başını, yürüdü gitti.
twitter.com

Işık'ın paylaşımına birbirinden goygoy dolu yorumlar geldi:

1.

1.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

Siz Nolan'ın bir vampir filmi çekmesine ne diyorsunuz? Yine zaman bükmeli bir hikaye izler miyiz? Yorumlara buyrun...

Siz Nolan'ın bir vampir filmi çekmesine ne diyorsunuz? Yine zaman bükmeli bir hikaye izler miyiz? Yorumlara buyrun...
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın