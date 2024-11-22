Vampir Filmi Çekecekmiş! Christopher Nolan Filmleri Hakkındaki Bu Haklı İsyana Siz de Gülüp Hak Vereceksiniz
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Vampir Filmi Çekecekmiş! Christopher Nolan Filmleri Hakkındaki Bu Haklı İsyana Siz de Gülüp Hak Vereceksiniz
Zaman takıntısıyla tanınan ünlü yönetmen Christopher Nolan şimdilerde sinemaseverlerin dilinden pek düşmüyor. Yıldızı bol bir kadroyla 1920'li yıllarda bir vampir filmi çekmeye hazırlanan Nolan'ın goygoyu sosyal medyada çok yapılıyor. Bu goygoydan biri de Sonat Işık'tan geldi. Işık'ın haklı isyanı sonrası sinefiller de sessiz kalmadı. Gelin önce o paylaşıma, ardından gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Oscar ödüllü 'Oppenheimer' filminin yönetmeni Christopher Nolan yeni bir filmle 2026 yılında seyircisiyle buluşacak ve kadro resmen yıldızlar geçidi gibi!
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Oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o ve Robert Pattinson yer alacak. Ünlü yönetmen bu sefer vampir temalı bir film çekecek ve hikaye 1920'li yıllarda geçecek.
Tabii zamana olan takıntısıyla tanıdığımız Christopher Nolan'ın böyle bir hikayeyle karşımıza çıkacak olması sinemaseverler arasında çok konuşuldu. X/Twitter'da Sonat Işık'ın bir paylaşımı ise aldı başını, yürüdü gitti.
Işık'ın paylaşımına birbirinden goygoy dolu yorumlar geldi:
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Siz Nolan'ın bir vampir filmi çekmesine ne diyorsunuz? Yine zaman bükmeli bir hikaye izler miyiz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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