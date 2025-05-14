Tarot Falına Göre 15 Mayıs Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Uzun zamandır toksik bir ilişkinin içindesin. İlişki dedim diye illa aşk gelmesin aklına. İş yerinle, arkadaşlarınla hatta kendinle bile olabilir bu toksik ilişkin. Asılan Adam kartı, bana bu durağanlığın yakın zamanda bitmesi gerektiğini söylüyor. Bu ilişkiyi bitirecek enerjiyi kendi içinde bul ve yapılması gerekeni yap. Sen, bundan çok daha değerlisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️