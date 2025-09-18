onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Mülk Sahibi Tarlasında Ücretsiz Çalışacak İşçi İlanı Verdi

Bir Mülk Sahibi Tarlasında Ücretsiz Çalışacak İşçi İlanı Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2025 - 17:53

Son zamanlarda mülk sahiplerinin ve işverenlerin absürt isteklerinin yer aldığı pek çok ilanla karşılaşıyoruz. Son ilan ise İstanbul'un Şile ilçesinden. Arazisindeki köy evi için çalışan arayan ilan sahibi ücret ödemeyeceğini belirtti. Aynı zamanda CV de istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlan şöyle;

İlan şöyle;

Açıklamada yer alan ifadeler ise şu şekilde;

Açıklamada yer alan ifadeler ise şu şekilde;

Öne çıkan başlıklar ise şunlar;

*Maaş verilmeyecek.

*Sağlığı yerinde olacak.

*Kira alınmayacak.

*Whatsapp'tan CV gönderin.

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın