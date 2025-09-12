onedio
İstanbul Bağcılar'da Çırak İlanı Veren Berber Tepki Çekti

İstanbul Bağcılar'da Çırak İlanı Veren Berber Tepki Çekti

Oğuzhan Kaya
12.09.2025 - 11:46

Son zamanlarda işverenlerin bitmeyen isteklerinin yer aldığı pek çok iş ilanına denk geliyoruz. Ancak çıraklıkta da bu farklı değil. İstanbul Bağcılar'da bir berberin verdiği çırak ilanı ve ilandaki ifadeler tartışmalara neden oldu. O ilana Twitter'da tepki yağdı.

İlan şöyle;

“Arayıp ‘ne kadar veriyorsun’ diyenler engellenir. Kuaförde para olmaz.” ifadeleri ise ayrıca tepki çekti.

Tepkilere göz atalım 👀

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
