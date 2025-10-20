Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye, Örnek Gösterilen Vizyon Ülkesi Oldu

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğinin açılışında konuşan Bakan Yumaklı, organizasyonla teknoloji odaklı ormancılığın tüm yönlerini derinden inceleyeceklerini, vizyonlarını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Yumaklı, Türkiye'nin, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldiğini belirtti ve ekledi: 'Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır.'

İklim değişikliği, dünyayı büyük bir değişime sürüklüyor. Yumaklı, bu konuya dikkat çekerek sanayi devriminden bu yana sıcaklığın ortalama 1,2 derece yükseldiğini ve her 10 yılda bir kurak alanların yüzde 6 genişlediğini anımsattı.

İklim krizine rağmen ülkemizde çalışmalar ise devam ediyor. Ormanları tarihin en güçlü filosuyla koruduklarını ve teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, envanterimizde 27 uçak, 105 helikopter, 6 binin üzerinde nitelikli kara aracı ve 1700 farklı noktada konumlanmış varlıkların olduğunu hatırlattı. Bu sayede yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale edilebiliyor.

Türkiye'nin yanan ormanları, toplam orman alanlarına oranlamasında Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor. Yumaklı, buna işaret ederek, verdikleri bu mücadelenin ve gösterdikleri hızlı reaksiyonun somut bir örneği olduğunun altını çiziyor.