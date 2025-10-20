onedio
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye, Örnek Gösterilen Vizyon Ülkesi Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 16:30

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğinin açılışında konuşma yaptı. Yumaklı, Türkiye'nin, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldiğini belirtti. 

Yumaklı, vizyonlarını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Türkiye, dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğinin açılışında konuşan Bakan Yumaklı, organizasyonla teknoloji odaklı ormancılığın tüm yönlerini derinden inceleyeceklerini, vizyonlarını daha da güçlendireceklerini söyledi. 

Yumaklı, Türkiye'nin, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldiğini belirtti ve ekledi: 'Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır.'

İklim değişikliği, dünyayı büyük bir değişime sürüklüyor. Yumaklı, bu konuya dikkat çekerek sanayi devriminden bu yana sıcaklığın ortalama 1,2 derece yükseldiğini ve her 10 yılda bir kurak alanların yüzde 6 genişlediğini anımsattı.

İklim krizine rağmen ülkemizde çalışmalar ise devam ediyor. Ormanları tarihin en güçlü filosuyla koruduklarını ve teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, envanterimizde 27 uçak, 105 helikopter, 6 binin üzerinde nitelikli kara aracı ve 1700 farklı noktada konumlanmış varlıkların olduğunu hatırlattı. Bu sayede yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale edilebiliyor.

Türkiye'nin yanan ormanları, toplam orman alanlarına oranlamasında Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor. Yumaklı, buna işaret ederek, verdikleri bu mücadelenin ve gösterdikleri hızlı reaksiyonun somut bir örneği olduğunun altını çiziyor.

Bir yanımızda kuraklık, bir yanımızda zirai don ve sel.

Yumaklı, bu yıl çiftçilerin kuraklık, zirai don ve dolu gibi felaketlerle yüzleşirken, Karadeniz Bölgesi'nde ise sel ve taşkınlarla mücadele edildiğini belirterek 'Ülkemizdeki ormanların yüzde 64'ü ne yazık ki yangınlara son derece hassas bölgelerde yer alıyor. İklim değişikliğinin tetiklediği, düşük nem, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık yangına davetiye çıkarıyor. Ülkemizdeki yangınların yüzde 96'sı insan unsuru taşıyor. 2025'te, Orman Genel Müdürlüğü ve tüm paydaş kurumlarla 7 binden fazla orman yangınına müdahil olduk.' ifadelerine yer verdi.

Yumaklı, Türkiye'nin, yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci ülke olduğunun bilgisini vererek, 'Daha da önemlisi İHA'lara GSM baz istasyonu entegrasyonuyla birlikte yaşanabilecek farklı afetlerde bunların kullanımı da sağlanmış olacak.' dedi.

Yapay zekanın öngörüsü sayesinde yangın riskleri önceden tahmin ediliyor, ormanlar korunuyor.

Yumaklı, ormanların sağlığını garanti altına aldıklarını şu sözlerle ifade etti:

'Yaptığımız bu çalışmalarla Türkiye, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükselmiştir. Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle, en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır. İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nın, bize bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek inovatif çözümleri ve küresel işbirliğini sunduğunu vurgulamak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ağaçlandırma alanında Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer alıyoruz. Bu başarı, Türkiye'nin yeşil geleceğe olan sarsılmaz taahhüdünün küresel tescilidir. Son 23 yılda 34,3 milyar liralık dev bir kaynak ayırarak 288 binden fazla ORKÖY projesi, yani orman köylüleriyle birlikte yaptığımız projeleri de hayata geçirmiş olduk. Ülkemizde her yıl 11 Kasım Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmakta. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes olmak için bütün vatandaşlarımızı fidan dikim alanlarına beklediğimizi hatırlatmak istiyorum.'

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
