Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye, Örnek Gösterilen Vizyon Ülkesi Oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğinin açılışında konuşma yaptı. Yumaklı, Türkiye'nin, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldiğini belirtti.
Yumaklı, vizyonlarını daha da güçlendireceklerini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir yanımızda kuraklık, bir yanımızda zirai don ve sel.
Yapay zekanın öngörüsü sayesinde yangın riskleri önceden tahmin ediliyor, ormanlar korunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın