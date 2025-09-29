“Tam da Yaprakların Döküldüğü Bu Havalar İçin” Dedirten Şarkılar

onedio
29.09.2025 - 18:34

Sonbahar geldi, yapraklar sararıp dökülmeye başladı, yağmurların sesi pencerelere vuruyor… İşte tam bu anda, ruhunuza hitap edecek, içinde biraz melankoli, biraz da nostalji barındıran şarkılar dinlemek, en keyifli anlarınızı yaratıyor. Güneşin gitmek üzere olduğu, rüzgarın serinlediği bu günlerde, içinizi ısıtacak ya da bir nebze olsun derinleştirecek melodilere ihtiyacınız var. Tam da bu hava için ideal şarkılar burada!

1. Cihan Mürtezaoğlu - Sen Banasın

2. Teoman - İstanbul’da Sonbahar

3. Marjan Farsad - Italian Wine

4. Şebnem Ferah - Yağmurlar

5. Fikret Kızılok feat. Sonay Erenel - Gecenin Üçünde

6. Tuğkan - Aylar Olmuş

7. Göksel - Denize Bıraksam

8. TNK - Yine Yazı Bekleriz

9. Aşkın Nur Yengi - Yalancı Bahar

10. The Animals - House of the Rising Sun

11. Wallace Collection - Daydream

12. Elena Ledda - Pesa

13. Dyar Pshder - Dancing in the Crowd

