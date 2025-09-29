“Tam da Yaprakların Döküldüğü Bu Havalar İçin” Dedirten Şarkılar

Sonbahar geldi, yapraklar sararıp dökülmeye başladı, yağmurların sesi pencerelere vuruyor… İşte tam bu anda, ruhunuza hitap edecek, içinde biraz melankoli, biraz da nostalji barındıran şarkılar dinlemek, en keyifli anlarınızı yaratıyor. Güneşin gitmek üzere olduğu, rüzgarın serinlediği bu günlerde, içinizi ısıtacak ya da bir nebze olsun derinleştirecek melodilere ihtiyacınız var. Tam da bu hava için ideal şarkılar burada!