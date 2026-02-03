Şubat Soğuğunda Kalbini Yumuşatacak Şarkılar

Dışarıda camları zorlayan o keskin Şubat rüzgarı, gri bir gökyüzü ve belki de lapa lapa yağan kar... Bazen kışın bu en dondurucu günlerinde, sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da bir ısınma ihtiyacı duyuyoruz. Elinde dumanı tüten bir kupa kahve, üzerinde en sevdiğin battaniyen varken; odadaki o sessizliği sadece ruhuna dokunan notaların bozmasını istersin ya, işte tam o anlar için buradayım.