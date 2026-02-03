Şubat Soğuğunda Kalbini Yumuşatacak Şarkılar
Dışarıda camları zorlayan o keskin Şubat rüzgarı, gri bir gökyüzü ve belki de lapa lapa yağan kar... Bazen kışın bu en dondurucu günlerinde, sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da bir ısınma ihtiyacı duyuyoruz. Elinde dumanı tüten bir kupa kahve, üzerinde en sevdiğin battaniyen varken; odadaki o sessizliği sadece ruhuna dokunan notaların bozmasını istersin ya, işte tam o anlar için buradayım.
1. Bülent Ortaçgil - Bu Su Hiç Durmaz
2. Birsen Tezer - Aşk Bu Değil
3. Fikret Kızılok - Gönül
4. Kalben - Haydi Söyle
5. Ezginin Günlüğü - Eksik Bir Şey
6. Jose González - Heartbeats
7. Bon Iver - Holocene
8. Cigarettes After Sex - Apocalypse
9. Nat King Cole - L-O-V-E
10. Ayten Alpman - Ben Varım
11. Louis Armstrong - What A Wonderful World
