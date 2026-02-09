onedio
Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.02.2026 - 16:00

Yeni yılla birlikte zamlı fiyatlar da hayatımıza girdi. Yeni yılda fiyatı merak edilen kalemlerden biri de otomobiller olmuştu. Otomobil markalarında Ocak ayında genel bir fiyat artışı olduğu görüldü. Öte yandan Şubat ayında nasıl bir değişim olacağı da merak konusuydu. Çek otomobil devi Skoda, 2026'nın ikinci ayında geçerli olarak listesini yayınladı. Ayrıca Skoda'nın kataloğunda bazı değişiklikler yapıldı. Peki Skoda elektrikli modeller ne kadar?

Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Şubat 2026 fiyat listesi.

Skoda Fiyat Listesi Şubat 2026

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda yer alan Fabia, Şubat ayında 1.759.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Skoda Fabia fiyat listesi Şubat 2026

  • Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.759.000 TL

Skoda Scala fiyat listesi Şubat 2026

  • Škoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG  2.372.900 TL

Skoda Octavia fiyat listesi Şubat 2026

  • Yeni Škoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.307.900 TL

Skoda Superb fiyat listesi Şubat 2026

  • Yeni Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.530.400 TL

  • Yeni Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.151.900 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.609.900 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 6.675.900 TL

Skoda Kamiq fiyat listesi Şubat 2026

  • Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.900.400 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.197.900 TL

  • Škoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.622.900 TL

Skoda Karoq fiyat listesi Şubat 2026

  • Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.349.400 TL

  • Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.454.900 TL

Skoda Kodiaq fiyat listesi Şubat 2026

  • Yeni Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.379.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.546.900 TL

Skoda Elroq, Enyaq Coupe ve Enyaq fiyat listesi Şubat 2026

  • Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 2.384.400 TL

  • Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.499.400 TL

  • Yeni Skoda Enyaq Coupe 85x e-Sportline 285 PS 4.399.900 TL

  • Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.399.400 TL

