Stüdyoda Kavga, Sahnedeyse Efsane: Oasis’in Dağılmaya Giden Yolu

28.01.2026 - 16:01

90’ların Britpop sahnesini sarsan şarkılar, milyonları peşinden sürükleyen konserler… ve tüm bunların arkasında bitmeyen bir kardeş kavgası. 

Bu, sadece bir grubun dağılma hikâyesi değil; kardeşlik, ego, şöhret ve müziğin aynı sahnede nasıl hem mucize hem de felaket yaratabildiğinin hikâyesi. Stüdyoda kavga eden, sahnede ise milyonları tek bir ağızdan şarkı söyletmeyi başaran Oasis’in, adım adım kopuşa giden yolculuğuna yakından bakıyoruz.

Her şey, Manchester’da işsizliğin ve sıkışmışlığın içinde başladı.

İlk albümle gelen başarı, kardeşlikten çok egoyu besleyen bir yarışa dönüştü.

Dünyayı fetheden albüm, grubun içindeki çatlakları da büyüttü.

Stüdyo kayıtları, müzikten çok sabır testine dönüşmeye başladı.

Sahnedeki karizma, kulisteki öfkeyi gizlemeye yetmiyordu.

Yıllar geçtikçe şarkılar olgunlaştı, ilişkiler ise tam tersine; savruldu.

Paris’te patlayan son kavga, yıllardır biriken her şeyin dışavurumuydu.

Oasis dağıldı ama hikâyesi, Britpop’un kalbinde yaşamaya devam etti.

Bugün Oasis yok ama şarkıları hâlâ stadyumlarda, evlerde, kulaklıklarda çalmaya devam ediyor. Kardeşler hâlâ barışmadı, yeniden birleşme söylentileri hiç bitmedi. Belki de Oasis’i efsane yapan şey tam olarak buydu: bitmemiş bir hikâye, yarım kalmış bir barış ve zamana meydan okuyan şarkılar.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
