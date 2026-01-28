Stüdyoda Kavga, Sahnedeyse Efsane: Oasis’in Dağılmaya Giden Yolu

90’ların Britpop sahnesini sarsan şarkılar, milyonları peşinden sürükleyen konserler… ve tüm bunların arkasında bitmeyen bir kardeş kavgası.

Bu, sadece bir grubun dağılma hikâyesi değil; kardeşlik, ego, şöhret ve müziğin aynı sahnede nasıl hem mucize hem de felaket yaratabildiğinin hikâyesi. Stüdyoda kavga eden, sahnede ise milyonları tek bir ağızdan şarkı söyletmeyi başaran Oasis’in, adım adım kopuşa giden yolculuğuna yakından bakıyoruz.