Starbucks'ın Özel Seri Bardakları İlan Sitelerinde 20 Bin Liradan Satışa Çıktı

Starbucks'ın Özel Seri Bardakları İlan Sitelerinde 20 Bin Liradan Satışa Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
15.01.2026 - 16:05

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks sadece içeceklerinden değil, özel ürünlerinden de önemli gelirler elde ediyor. Firmanın en son çıkardığı ve tüm dünyada piyasaya sürdüğü ayıcık şeklindeki cam bardağı 'Bearista' adeta talep patlaması yaşadı. Mağazalarda kısa süre içinde tükenen bardaklar ilan sitelerinde 15 binden 20 bine liraya kadar olan fiyat aralığında satışa sunuldu.

Dünyaca ünlü kahve zincirinin sınırlı sayıda ürettiği bardaklara ilgi büyük.

Dünyaca ünlü kahve zincirinin sınırlı sayıda ürettiği bardaklara ilgi büyük.

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Bearista Türkiye'de de satışa sunuldu. Bardaklar adeta karaborsaya düştü.

Bazı ilan sitelerinde bardaklar için 20 bin lira isteyenler oldu.

Bazı ilan sitelerinde bardaklar için 20 bin lira isteyenler oldu.

Sosyal medyada da pek çok video paylaşıldı.

