Starbucks'ın Özel Seri Bardakları İlan Sitelerinde 20 Bin Liradan Satışa Çıktı
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks sadece içeceklerinden değil, özel ürünlerinden de önemli gelirler elde ediyor. Firmanın en son çıkardığı ve tüm dünyada piyasaya sürdüğü ayıcık şeklindeki cam bardağı 'Bearista' adeta talep patlaması yaşadı. Mağazalarda kısa süre içinde tükenen bardaklar ilan sitelerinde 15 binden 20 bine liraya kadar olan fiyat aralığında satışa sunuldu.
Dünyaca ünlü kahve zincirinin sınırlı sayıda ürettiği bardaklara ilgi büyük.
Bazı ilan sitelerinde bardaklar için 20 bin lira isteyenler oldu.
Sosyal medyada da pek çok video paylaşıldı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
