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Yaşam
Spotify, Apple Music ve Amazon: Birçok Müzik Platformu Kullanıcıların Yıllık Özetlerini Yayınladı

Spotify, Apple Music ve Amazon: Birçok Müzik Platformu Kullanıcıların Yıllık Özetlerini Yayınladı

Apple Amazon Spotify
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 00:07

Her yıl olduğu gibi, 2024’ün de son günlerine yaklaşırken dijital müzik platformları kullanıcılarını mutlu eden yıllık özetlerini yayınladı! Spotify Wrapped, Apple Music Replay, YouTube Music Recap ve Amazon Music Delivered sayesinde herkes, bu yıl en çok hangi şarkıları dinlediğini, hangi sanatçılara sardığını ve müzikle geçen özel anlarını öğrenebiliyor. Henüz globalde en çok dinlenen sanatçıların ve şarkıların listesi belli olmasa da kullanıcılar en çok dinlediği şarkıları görebiliyor. Bakalım sizin sonuçlarınız nasıl?

İşte detaylar...

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Birçok müzik platformunda "raporlar" yayınlandı. Kullanıcıların 2024 yılında en çok dinlediği sanatçılar da bu sayede açıklanmış oldu.

Birçok müzik platformunda "raporlar" yayınlandı. Kullanıcıların 2024 yılında en çok dinlediği sanatçılar da bu sayede açıklanmış oldu.

Apple Music Replay verilerine göre, Birleşik Krallık'ta en çok dinlenen şarkılar şu şekilde:

Apple Music Replay verilerine göre, Birleşik Krallık'ta en çok dinlenen şarkılar şu şekilde:

1. Noah Kahan, ‘Stick Season’

2. Teddy Swims, ‘Lose Control’

3. Benson Boone, ‘Beautiful Things’

4. Sabrina Carpenter, ‘Espresso’

5. Shaboozey, ‘A Bar Song (Tipsy)’

6. Hozier, ‘Too Sweet’

7. Jack Harlow, ‘Lovin On Me’

8. Taylor Swift, ‘Cruel Summer’

9. cassö, RAYE & D-Block Europe, ‘Prada’

10. Dasha, ‘Austin (Boots Stop Workin’)’

11. Billie Eilish, ‘BIRDS OF A FEATHER’

12. Sabrina Carpenter, ‘Please Please Please’

13. Beyoncé, ‘TEXAS HOLD ‘EM’

14. Tate McRae, ‘greedy’

15. Post Malone, ‘I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)’

16. Myles Smith, ‘Stargazing’

17. Sophie Ellis-Bextor, ‘Murder On The Dancefloor’

18. Sonny Fodera, MK & Clementine Douglas, ‘Asking’

19. Chappell Roan, ‘Good Luck, Babe!’

20. Taylor Swift, ‘Fortnight (feat. Post Malone)’

Bu sene Spotify Wrapped de beklenenden biraz geç yayınlandı. Kullanıcılar kişisel olarak en çok dinlediği şarkıları görebiliyor. Fakat globalde en çok dinlenen sanatçılar hiçbir platformda liste olarak yayınlanmış değil.

Bu sene Spotify Wrapped de beklenenden biraz geç yayınlandı. Kullanıcılar kişisel olarak en çok dinlediği şarkıları görebiliyor. Fakat globalde en çok dinlenen sanatçılar hiçbir platformda liste olarak yayınlanmış değil.

Yıllık özetinize bu linkten ulaşabilirsiniz.

SoundCloud ise "yakında" kullanıcılara sunulacağını dile getirdi.

SoundCloud ise "yakında" kullanıcılara sunulacağını dile getirdi.

Amazon Music de son yılların en çok tercih edilen streaming servislerinden bir tanesi. Amazon da "Delivered" adını verdiği yıllık özeti kullanıcılara sundu.

Amazon Music de son yılların en çok tercih edilen streaming servislerinden bir tanesi. Amazon da "Delivered" adını verdiği yıllık özeti kullanıcılara sundu.

Yaklaşık 1 saat önce kullanıcılara sunulan Delivered'a buradan ulaşabilirsiniz.

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YouTube Premium ile birlikte gelen YouTube Music de hem ergonomisiyle hem de çeşitli içerikleriyle en çok kullanılan platformlardan.

YouTube Premium ile birlikte gelen YouTube Music de hem ergonomisiyle hem de çeşitli içerikleriyle en çok kullanılan platformlardan.

YouTube profilinize girerek 'Recep' kısmından listenize ulaşabilirsiniz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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