Spotify, Apple Music ve Amazon: Birçok Müzik Platformu Kullanıcıların Yıllık Özetlerini Yayınladı
Spotify, Apple Music ve Amazon: Birçok Müzik Platformu Kullanıcıların Yıllık Özetlerini Yayınladı
Her yıl olduğu gibi, 2024’ün de son günlerine yaklaşırken dijital müzik platformları kullanıcılarını mutlu eden yıllık özetlerini yayınladı! Spotify Wrapped, Apple Music Replay, YouTube Music Recap ve Amazon Music Delivered sayesinde herkes, bu yıl en çok hangi şarkıları dinlediğini, hangi sanatçılara sardığını ve müzikle geçen özel anlarını öğrenebiliyor. Henüz globalde en çok dinlenen sanatçıların ve şarkıların listesi belli olmasa da kullanıcılar en çok dinlediği şarkıları görebiliyor. Bakalım sizin sonuçlarınız nasıl?
İşte detaylar...
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Birçok müzik platformunda "raporlar" yayınlandı. Kullanıcıların 2024 yılında en çok dinlediği sanatçılar da bu sayede açıklanmış oldu.
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Apple Music Replay verilerine göre, Birleşik Krallık'ta en çok dinlenen şarkılar şu şekilde:
Bu sene Spotify Wrapped de beklenenden biraz geç yayınlandı. Kullanıcılar kişisel olarak en çok dinlediği şarkıları görebiliyor. Fakat globalde en çok dinlenen sanatçılar hiçbir platformda liste olarak yayınlanmış değil.
SoundCloud ise "yakında" kullanıcılara sunulacağını dile getirdi.
Amazon Music de son yılların en çok tercih edilen streaming servislerinden bir tanesi. Amazon da "Delivered" adını verdiği yıllık özeti kullanıcılara sundu.
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YouTube Premium ile birlikte gelen YouTube Music de hem ergonomisiyle hem de çeşitli içerikleriyle en çok kullanılan platformlardan.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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