Spotify, Apple Music ve Amazon: Birçok Müzik Platformu Kullanıcıların Yıllık Özetlerini Yayınladı

Her yıl olduğu gibi, 2024’ün de son günlerine yaklaşırken dijital müzik platformları kullanıcılarını mutlu eden yıllık özetlerini yayınladı! Spotify Wrapped, Apple Music Replay, YouTube Music Recap ve Amazon Music Delivered sayesinde herkes, bu yıl en çok hangi şarkıları dinlediğini, hangi sanatçılara sardığını ve müzikle geçen özel anlarını öğrenebiliyor. Henüz globalde en çok dinlenen sanatçıların ve şarkıların listesi belli olmasa da kullanıcılar en çok dinlediği şarkıları görebiliyor. Bakalım sizin sonuçlarınız nasıl?

İşte detaylar...