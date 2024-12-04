Skoda Fiyat Listesi Aralık 2024: Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

2024 yılının sonunun gelmesiyle otomobil markalarının bu yılı nasıl kapatacağı merak konusu. Aralık ayı otomobil fiyatlarının güncellenmesiyle birlikte Çek otomobil devi Skoda da fiyatlarını yeniledi. Skoda Aralık ayı fiyatları araştırılmaya başlandı. Markanın en çok tercih edilen opsiyonlarından biri olan Octavia Aralık ayı fiyatı pek kişi tarafından araştırılıyor.

Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu?

İşte Skoda Aralık 2024 fiyat listesi.

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