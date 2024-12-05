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Peugeot Fiyat Listesi Aralık 2024: Peugeot 208, 308, 408, 508 ve 2008 Güncel Fiyatlar

etiket Peugeot Fiyat Listesi Aralık 2024: Peugeot 208, 308, 408, 508 ve 2008 Güncel Fiyatlar

Peugeot
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 16:59

2024 yılının sonunun gelmesiyle beraber, otomobil fiyatları da güncellenmeye başladı. Yeni bir yıla girmeden önce araç sahibi olmak isteyenler güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Peugeot Aralık ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Peugeot Aralık ayı güncel fiyat listesi araştırılmaya başlandı.

Peki, Peugeot 208, 308, 408 ve 508 ne kadar oldu? 

İşte Peugeot Aralık 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

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Peugeot Güncel Fiyat Listesi Aralık

Peugeot Güncel Fiyat Listesi Aralık

Fransız otomobil devi Peugeot, yeni aydaki güncel fiyatlarını duyurdu. 1 Aralık itibariyle geçerli olan fiyatlar, resmi sitede yayınlandı. Markanın en çok tercih edilen 208 modeli, Aralık ayında 1.324.500 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Peugeot 208 fiyat listesi Aralık 2024

Peugeot 208 fiyat listesi Aralık 2024

  • 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 1.324.500 TL

  • 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.419.000 TL

  • 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.540.500 TL

Peugeot 308 fiyat listesi Aralık 2024

Peugeot 308 fiyat listesi Aralık 2024

  • 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.617.500 TL

  • 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.758.000 TL

  • 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.908.000 TL

  • Yeni E-308 GT 115kW 1.835.000 TL

Peugeot 408 fiyat listesi Aralık 2024

Peugeot 408 fiyat listesi Aralık 2024

  • 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.969.000 TL 

  • 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.210.000 TL

Peugeot 508 fiyat listesi Aralık 2024

Peugeot 508 fiyat listesi Aralık 2024

  • 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.210.000 TL

  • 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.454.000 TL

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Peugeot 2008 fiyat listesi Aralık 2024

Peugeot 2008 fiyat listesi Aralık 2024

  • 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.634.000 TL

  • 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 1.758.000 TL

  • 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 1.944.000 TL

  • E-2008 GT 115kW 1.860.000 TL

Peugeot 3008 fiyat listesi Aralık 2024

Peugeot 3008 fiyat listesi Aralık 2024

  • 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.190.000 TL 

  • 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.555.000 TL

Peugeot 5008 fiyat listesi Aralık 2024

Peugeot 5008 fiyat listesi Aralık 2024

  • 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.580.000 TL 

  • 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.750.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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