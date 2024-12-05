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Renault Fiyat Listesi Aralık 2024: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur Güncel Fiyatlar

etiket Renault Fiyat Listesi Aralık 2024: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur Güncel Fiyatlar

Renault
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 17:09

2024 yılının sonunun yaklaşmasıyla otomobil fiyatlarının bir yılı nasıl kapatacağı merak konusu oldu. Aralık ayının gelmesiyle otomobil markaları da fiyat listelerinde güncellemeye gitti. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Renault Aralık fiyatları merak konusu oldu. Her ay fiyatları yakından takip edilen Renault Aralık ayı fiyat listesini ayın 5'i itibariyle duyurdu. 

Peki, Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ne kadar oldu? 

İşte, Renault Aralık 2024 fiyat listesi.

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Renault fiyat listesi Aralık 2024

Renault fiyat listesi Aralık 2024

Aralık ayının gelmesiyle güncel araba fiyat listeleri de gelmeye başladı. Renault'nun en temel modeli Clio 1.065.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Renault Clio fiyat listesi Aralık 2024

Renault Clio fiyat listesi Aralık 2024

  • equilibre 1.0 TCe 90 hp 1.065.000 TL

  • Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.189.900 TL

  • Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.285.000 TL

  • Techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.665.000 TL

Renault Captur fiyat listesi Aralık 2024

Renault Captur fiyat listesi Aralık 2024

  • Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 1.595.000 TL

  • esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp 1.695.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Aralık 2024

Renault Megane fiyat listesi Aralık 2024

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.546.900 TL

  • Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.700.000 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.628.900 TL

  • Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.782.000 TL

Renault Austral fiyat listesi Aralık 2024

Renault Austral fiyat listesi Aralık 2024

  • evolution mild hybrid 160 hp auto 1.792.900 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.946.000 TL

  • techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 2.253.900 TL

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Renault Taliant fiyat listesi Aralık 2024

Renault Taliant fiyat listesi Aralık 2024
  • Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1.090.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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