Opel Fiyat Listesi Aralık 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

2024 yılının sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları fiyat güncellemesine gidiyor. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen kişiler güncel Aralık otomobil fiyatlarını takip ediyor. Ülkemizin en çok tercih edilen markalardan biri olan Opel de fiyat güncellemesine gitti. Alman otomotiv üreticisi Opel Aralık 2024 fyat listesi 1 Aralık tarihinde yayınlandı.

Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu?

İşte Opel Aralık 2024 güncel fiyat listesi.

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