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Opel Fiyat Listesi Aralık 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

etiket Opel Fiyat Listesi Aralık 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 16:52

2024 yılının sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları fiyat güncellemesine gidiyor. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen kişiler güncel Aralık otomobil fiyatlarını takip ediyor. Ülkemizin en çok tercih edilen markalardan biri olan Opel de fiyat güncellemesine gitti. Alman otomotiv üreticisi Opel Aralık 2024 fyat listesi 1 Aralık tarihinde yayınlandı.

Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu? 

İşte Opel Aralık 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Opel fiyat listesi Aralık 2024

Opel fiyat listesi Aralık 2024

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Aralık ayı itibarıyla 1.075.900 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Aralık 2024

Opel Corsa fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 1.075.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.298.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.358.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.398.900 TL

  • e-Corsa 100 kW Ultimate 1.395.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Aralık 2024

Opel Astra fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.606.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.737.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.908.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.767.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Aralık 2024

Opel Mokka fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.588.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.711.900 TL

  • 100 kW GS 1.630.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi Aralık 2024

Opel Crossland fiyat listesi Aralık 2024
  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.477.900 TL
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Opel Grandland fiyat listesi Aralık 2024

Opel Grandland fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.907.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2.093.900 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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