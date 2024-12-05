Opel Fiyat Listesi Aralık 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Opel Fiyat Listesi Aralık 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
2024 yılının sonunun yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları fiyat güncellemesine gidiyor. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen kişiler güncel Aralık otomobil fiyatlarını takip ediyor. Ülkemizin en çok tercih edilen markalardan biri olan Opel de fiyat güncellemesine gitti. Alman otomotiv üreticisi Opel Aralık 2024 fyat listesi 1 Aralık tarihinde yayınlandı.
Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu?
İşte Opel Aralık 2024 güncel fiyat listesi.
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Opel fiyat listesi Aralık 2024
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Opel Corsa fiyat listesi Aralık 2024
Opel Astra fiyat listesi Aralık 2024
Opel Mokka fiyat listesi Aralık 2024
Opel Crossland fiyat listesi Aralık 2024
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Opel Grandland fiyat listesi Aralık 2024
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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