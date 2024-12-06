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Honda Fiyat Listesi Aralık 2024: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

etiket Honda Fiyat Listesi Aralık 2024: Civic, Type-R, City, Jazz, Accord, CR-V, HR-V ve ZR-V Güncel Fiyatlar

Honda
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 22:53

Aralık ayının gelmesiyle birlikte otomobil fiyatları güncellenmeye başladı. 2024 yılı sona ermeden yeni bir araç sahibi olmak isteyenler, güncel otomobil fiyatlarını araştırıyor. Honda, ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Honda Aralık ayı fiyatları da merak konusu. Honda Aralık ayı fiyatlarını 01.12.2024 tarihinde güncelledi.

Peki Honda Civic, City, CRV, Jazz, Accord ne kadar oldu?

İşte, Honda Aralık 2024 güncel fiyat listesi.

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Honda fiyat listesi Aralık 2024

Honda fiyat listesi Aralık 2024

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan City Aralık ayında 1 milyon 332 bin liradan listelendi. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda City fiyat listesi Aralık 2024

Honda City fiyat listesi Aralık 2024
  • 1.5 L VTEC Benzin Otomatik Executive 1.332.000 TL

Honda Civic fiyat listesi Aralık 2024

Honda Civic fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.5 L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance+ 1.970.000 TL

  • 1.5 L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance+ 1.970.000 TL

Honda Type-R fiyat listesi Aralık 2024

Honda Type-R fiyat listesi Aralık 2024
  • 2.0 L VTEC Turbo Benzin Manuel 4.255.000 TL

Honda Jazz fiyat listesi Aralık 2024

Honda Jazz fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Elegance 1.410.000 TL

  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 1.490.000 TL

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Honda HR-V fiyat listesi Aralık 2024

Honda HR-V fiyat listesi Aralık 2024

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 1.925.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.075.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Style 2.265.000 TL

Honda CR-V fiyat listesi Aralık 2024

Honda CR-V fiyat listesi Aralık 2024
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 3.910.000 TL

Honda ZR-V fiyat listesi Aralık 2024

Honda ZR-V fiyat listesi Aralık 2024
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 2.955.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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