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TOGG Fiyat Listesi Aralık 2024: Togg T10X Güncel Fiyat

etiket TOGG Fiyat Listesi Aralık 2024: Togg T10X Güncel Fiyat

Togg
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 12:52

2024 yılının sonuna yaklaşmamızla, otomobil fiyatlarının bu yılı nasıl kapatacağı merak konusu oldu. Otomobil markaları Aralık ayında fiyat güncellemesine gitti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) fiyatları da araştırılıyor. Togg, geçtiğimiz aylarda yeni müşterilerine özel kredi imkanı sunmuştu. Aralık ayı araba fiyatlarının belli olmasıyla beraber Togg Aralık ayı fiyatları da merak konusu. Peki TOGG T10X ne kadar? 

İşte Togg Aralık 2024 güncel fiyat listesi.

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Togg Ne Kadar?

Togg Ne Kadar?

TOGG'un satışta olan tek modeli TX10, 2024 yılının başında 1.432.600 liradan satışa sunulmuştu. Togg'un 2024 yılını nasıl kapatacağı ise merak konusu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Fiyat Listesi Aralık 2024

Togg T10X Fiyat Listesi Aralık 2024

  • V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Aralık 2024

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Aralık 2024

  • Teknoloji ve Konfor Paketi V1 25.000 TL

  • Kış Paketi V2 20.000 TL

  • 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1,V2 20.000 TL

  • Panoramik Cam Tavan V1, V2 30.000 TL

  • Meridian Premium Ses Sistemi V2 30.000 TL

Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil; trafik sigortası ve kasko dahil değildir.

TOGG T10X Özellikleri

TOGG T10X Özellikleri

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Fiyat

Togg T10F Fiyat

Togg, geçtiğimiz aylarda T10X modeline alternatif yeni modeli olan T10F'i tanıttı. T10F henüz satışa çıkmadığı için fiyatları da belli değil.

T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak?

T10F modelinin satışlarının yeni yılın ilk çeyreğinde başlayacağı belirtiliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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