Spor Yapmaya Vakit mi Yok? Bilimsel Araştırma Ayağınıza Geldi: Sadece 2 Dakikası 20 Dakikalık Yürüyüşe Bedel!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.02.2026 - 13:43

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen güncel bir araştırma, sağlığımız için şaşırtıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, gün içinde atılan sadece iki dakikalık içten bir kahkahanın, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin 20 dakikalık tempolu bir yürüyüşle eşdeğer olduğunu belirtiyor.

Kaynak 1

Kaynak 2

Bilim dünyası, sağlıklı bir yaşamın anahtarının sadece spor salonlarında değil, aynı zamanda neşeli anlarda gizli olduğunu kanıtladı.

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görev yapan araştırmacıların elde ettiği verilere göre, gülümsemenin ötesine geçip atılan içten kahkahalar kalp ve damar sistemi üzerinde tıpkı hafif bir antrenman gibi etki yaratıyor. Kahkaha sırasında vücutta meydana gelen biyolojik değişimler, kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kan akışını hızlandırıyor ve dolaşımı ciddi oranda rahatlatıyor.

Damar fonksiyonlarında yaşanan bu kısa süreli ama etkili değişim, dokulara giden oksijen miktarını artırırken, vücudun aerobik egzersiz yapıyormuş gibi tepki vermesine yol açıyor. Süreç sadece damarlarla da sınırlı kalmıyor; kahkaha atmak, uzun vadede kalbi yoran ve yıpratan stres hormonlarının seviyesini de hızla aşağı çekiyor. Doğal bir terapi yöntemi olarak kabul edilen bu durum, kalbiniz için adeta 'mini bir antrenman' görevi görerek kardiyovasküler sistemin korunmasına yardımcı oluyor. Modern yaşamın yoğun temposunda spor yapmaya vakit bulamayanlar için bu bulgular, basit bir gülümsemenin bile hayati önem taşıdığını bir kez daha doğruluyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
