Spor Yapmaya Vakit mi Yok? Bilimsel Araştırma Ayağınıza Geldi: Sadece 2 Dakikası 20 Dakikalık Yürüyüşe Bedel!
Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen güncel bir araştırma, sağlığımız için şaşırtıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, gün içinde atılan sadece iki dakikalık içten bir kahkahanın, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin 20 dakikalık tempolu bir yürüyüşle eşdeğer olduğunu belirtiyor.
Bilim dünyası, sağlıklı bir yaşamın anahtarının sadece spor salonlarında değil, aynı zamanda neşeli anlarda gizli olduğunu kanıtladı.
