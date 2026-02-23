Meteoroloji Uzmanı Mikdat Kadıoğlu'ndan Tuğba Özay'ın Kimyasal Püskürtme İddialarına Yanıt Geldi
Uçakların arkasında bıraktığı beyaz izlerin aslında hükümetlerin veya farklı odaklar tarafından atılan kimyasal spreyler olduğuna inanılan 'Chemtrails' teorisi dünyada en çok taraftar bulan komplo teorilerinden. Eski manken Tuğba Özay ise Türkiye'de bu teoriyi en çok dile getiren isimlerden.
Özay geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda uçakların kimyasal püskürtme yaptığı iddialarını yineledi. Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu ise tüm bu iddialara yanıt verdi.
Tuğba Özay'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.
Ancak bu tip söylemlerin sürekli karşımıza çıkması bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.
Mikdat Kadıoğlu ise şu yanıtı verdi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
