Meteoroloji Uzmanı Mikdat Kadıoğlu'ndan Tuğba Özay'ın Kimyasal Püskürtme İddialarına Yanıt Geldi

Meteoroloji Uzmanı Mikdat Kadıoğlu'ndan Tuğba Özay'ın Kimyasal Püskürtme İddialarına Yanıt Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.02.2026 - 13:30

Uçakların arkasında bıraktığı beyaz izlerin aslında hükümetlerin veya farklı odaklar tarafından atılan kimyasal spreyler olduğuna inanılan 'Chemtrails' teorisi dünyada en çok taraftar bulan komplo teorilerinden. Eski manken Tuğba Özay ise Türkiye'de bu teoriyi en çok dile getiren isimlerden. 

Özay geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda uçakların kimyasal püskürtme yaptığı iddialarını yineledi. Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu ise tüm bu iddialara yanıt verdi.

Tuğba Özay'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

Tuğba Özay'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

Özay, “Bakın, böyle bir şey olabilir mi? Her taraf inanılmaz derece spreylenmiş durumda. Bu bulut falan değil, kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o.” sözleriyle teorisini yineledi.

Ancak bu tip söylemlerin sürekli karşımıza çıkması bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Ancak bu tip söylemlerin sürekli karşımıza çıkması bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.
Bir X kullanıcısı durumu işin uzmanına sordu.

Mikdat Kadıoğlu ise şu yanıtı verdi.

Mikdat Kadıoğlu ise şu yanıtı verdi.
'Arkadaşlar buna ne diyeyim ya. Hiç bir temel bilgisi olmadan çok büyük fikirleri var. Artık insanlar her şeyi biliyor ama bir tek haddini bilmiyor. Ne desem boş. Bu denilenin hiç bir bilimsel temeli yok.'

Peki havadaki buharlar gerçekten püskürtme mi?

Uçak motorlarından çıkan sıcak su buharı, yüksek irtifadaki soğuk havada hızla donarak buz kristallerine dönüşüp ve bulut benzeri izler oluşturuyor. Bu, temel fizik ve kimya kurallarına dayanan doğal bir süreç ise bir süredir belli odakların uçaklardan ilaçlama yaparak insanoğlunu tehdit ettiğini öne sürüyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
