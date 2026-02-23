Meteoroloji Uzmanı Mikdat Kadıoğlu'ndan Tuğba Özay'ın Kimyasal Püskürtme İddialarına Yanıt Geldi

Uçakların arkasında bıraktığı beyaz izlerin aslında hükümetlerin veya farklı odaklar tarafından atılan kimyasal spreyler olduğuna inanılan 'Chemtrails' teorisi dünyada en çok taraftar bulan komplo teorilerinden. Eski manken Tuğba Özay ise Türkiye'de bu teoriyi en çok dile getiren isimlerden.

Özay geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda uçakların kimyasal püskürtme yaptığı iddialarını yineledi. Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu ise tüm bu iddialara yanıt verdi.