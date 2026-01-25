Spor Salonunda Kendini Rocky Sanmana Sebep Olan 13 Şarkı

Spor salonuna üye olurken hepimizin hayalinde o epik montaj sahneleri vardı... Hani şu karların içinde koştuğumuz, tek elle şınav çektiğimiz ve sonunda bir dağın tepesine çıkıp 'DRAGOOOO!' diye bağırdığımız sahneler. Ama gerçekler? Genelde bozuk bir klima, ter kokusu ve 'Kardeşim kaç setin kaldı?' diye soran bir abi...

Ancak her şeyi değiştirecek bir sihir var: O doğru şarkı!

Hazırsan çiğ yumurtanı iç (şaka şaka, sakın yapma) ve listeye geçelim şampiyon!