Spor Salonunda Kendini Rocky Sanmana Sebep Olan 13 Şarkı
Spor salonuna üye olurken hepimizin hayalinde o epik montaj sahneleri vardı... Hani şu karların içinde koştuğumuz, tek elle şınav çektiğimiz ve sonunda bir dağın tepesine çıkıp 'DRAGOOOO!' diye bağırdığımız sahneler. Ama gerçekler? Genelde bozuk bir klima, ter kokusu ve 'Kardeşim kaç setin kaldı?' diye soran bir abi...
Ancak her şeyi değiştirecek bir sihir var: O doğru şarkı!
Hazırsan çiğ yumurtanı iç (şaka şaka, sakın yapma) ve listeye geçelim şampiyon!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Survivor - Eye of the Tiger
2. Bill Conti - Gonna Fly Now
3. Vince DiCola - Training Montage
4. Survivor - Burning Heart
5. Robert Tepper - No Easy Way Out
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Vince DiCola - War
7. Eminem - Till I Collapse
8. Metallica - Enter Sandman
9. Skrillex - Bangarang
10. AC/DC - Thunderstruck
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. The Weeknd - Blinding Lights
12. Neffex - Fight Back
13. Pantera - Walk
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın