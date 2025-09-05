Sosyal Medyada 'Suç Pazarı': İş Yeri Kundaklama, Mekan Kurşunlama, Adam Öldürme!

Günümüzün en yaygın iletişim araçlarından biri olan sosyal medya platformları, son dönemde suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği yeni bir alan haline geldi. Geleneksel suç yöntemlerinin yerini, dijital platformlar üzerinden yürütülen organize suçlar alıyor. Bu durum, özellikle 'tetikçilik' gibi ciddi suçların dahi açıkça pazarlık konusu yapılmasıyla endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.

NTV’den Osman Terkan’ın haberine göre; Bazı uygulamalarda 'tetikçilik' için pazarlık yapılıyor. İşlenecek suçun mahiyetine göre fiyatlar da değişiyor.