Sosyal Medyada 'Suç Pazarı': İş Yeri Kundaklama, Mekan Kurşunlama, Adam Öldürme!
Günümüzün en yaygın iletişim araçlarından biri olan sosyal medya platformları, son dönemde suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği yeni bir alan haline geldi. Geleneksel suç yöntemlerinin yerini, dijital platformlar üzerinden yürütülen organize suçlar alıyor. Bu durum, özellikle 'tetikçilik' gibi ciddi suçların dahi açıkça pazarlık konusu yapılmasıyla endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.
NTV’den Osman Terkan’ın haberine göre; Bazı uygulamalarda 'tetikçilik' için pazarlık yapılıyor. İşlenecek suçun mahiyetine göre fiyatlar da değişiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni nesil suç örgütleri, suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu suç örgütlerinin en dikkat çekici stratejilerinden biri, saldırılarda çocuk yaştaki bireyleri kullanması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın