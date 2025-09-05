onedio
Sosyal Medyada 'Suç Pazarı': İş Yeri Kundaklama, Mekan Kurşunlama, Adam Öldürme!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.09.2025 - 09:30 Son Güncelleme: 05.09.2025 - 10:11

Günümüzün en yaygın iletişim araçlarından biri olan sosyal medya platformları, son dönemde suç örgütlerinin faaliyet gösterdiği yeni bir alan haline geldi. Geleneksel suç yöntemlerinin yerini, dijital platformlar üzerinden yürütülen organize suçlar alıyor. Bu durum, özellikle 'tetikçilik' gibi ciddi suçların dahi açıkça pazarlık konusu yapılmasıyla endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.

NTV’den Osman Terkan’ın haberine göre; Bazı uygulamalarda 'tetikçilik' için pazarlık yapılıyor. İşlenecek suçun mahiyetine göre fiyatlar da değişiyor.

Yeni nesil suç örgütleri, suç yelpazelerini her geçen gün daha da genişletiyor.

Hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi suçlar için sosyal medya platformları aracılığıyla suç pazarlıkları yürütülüyor. İşlenecek suçun niteliğine göre belirlenen fiyatlar, bu yasadışı pazarın organize bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

  • İş yeri kundaklama: 10 bin TL

  • Mekan kurşunlama: 40 bin TL

  • Cinayet: 200-300 bin TL

NTV’den Osman Terkan’ın haberine göre; Bu fiyatlandırmalar, suçun ciddiyetine göre değişmekte ve özel mesajlaşma grupları üzerinden sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Bu suç örgütlerinin en dikkat çekici stratejilerinden biri, saldırılarda çocuk yaştaki bireyleri kullanması.

Bu tercihin ardındaki temel neden, Türk Ceza Kanunu'nun çocuk suçlulara uyguladığı özel düzenlemeler. Uzmanlara göre, çocuklara yönelik ceza indirimleri, bu bireylerin suç örgütleri tarafından rahatlıkla kullanılmasına zemin hazırlıyor.

Türk Ceza Kanunu'na göre, suça karışan çocukların cezaları dörtte üç oranında indiriliyor. Örneğin, dört yıl hapis cezası gerektiren bir suçta, çocuk failin cezası bir yıla düşmekte ve mevcut infaz yasaları kapsamında bu cezanın yatarı bulunuyor. Bu durum, çocuklar için caydırıcılık etkisini azaltıyor ve onları suç dünyasına daha açık hale getiriyor.

