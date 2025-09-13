Soruşturma Başlatılmıştı: Melike Şahin, Konserinde Manifest Kızlarına Desteğini Gösterdi!

Manifest grubu 6 Eylül’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne almıştı. Konser sırasında sergilenen şov, kısa sürede sosyal medyaya düşmüş ve büyük yankı uyandırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatmıştı. Grup üyeleri hakkında “teşhircilik” ve “hayasızca hareketler” suçlamaları yöneltilmişti. Bu süreçte 9 Eylül’de grup üyeleri gözaltına alınmıştı.

Birçok ünlü Manifest kızlarına olan desteklerini sosyal medya hesabından ya da röportajlarıyla dile getirmişti. Şimdi bir destek daha geldi. Melike Şahin konserinde Manifest’in popüler şarkısını söyleyerek desteğini gösterdi.