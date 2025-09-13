onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Soruşturma Başlatılmıştı: Melike Şahin, Konserinde Manifest Kızlarına Desteğini Gösterdi!

Soruşturma Başlatılmıştı: Melike Şahin, Konserinde Manifest Kızlarına Desteğini Gösterdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.09.2025 - 14:19

Manifest grubu 6 Eylül’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne almıştı. Konser sırasında sergilenen şov, kısa sürede sosyal medyaya düşmüş ve büyük yankı uyandırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatmıştı. Grup üyeleri hakkında “teşhircilik” ve “hayasızca hareketler” suçlamaları yöneltilmişti. Bu süreçte 9 Eylül’de grup üyeleri gözaltına alınmıştı.

Birçok ünlü Manifest kızlarına olan desteklerini sosyal medya hesabından ya da röportajlarıyla dile getirmişti. Şimdi bir destek daha geldi. Melike Şahin konserinde Manifest’in popüler şarkısını söyleyerek desteğini gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Hatırlamayanlar için ifadeleri alınan grup üyeleri, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Hatırlamayanlar için ifadeleri alınan grup üyeleri, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından farklı şehirlerde planlanan konserler iptal edilmişti. Türkiye turnesinin de rafa kalktığı bu süreçte, hayranlar büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Manifest üyeleri ise yaptıkları açıklamada sahne performanslarının sorumluluğunu kabul etmişti. Ancak kimseyi rahatsız etme niyetlerinin bulunmadığını özellikle belirtmişlerdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın