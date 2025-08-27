Sony Europe Elçisi Türk Fotoğrafçı Burak Bulut Yıldırım’dan Avrupa Çıkarması!
Türkiye’nin dünyaya açılan fotoğraf yüzlerinden Burak Bulut Yıldırım, bu sonbahar Avrupa sanat sahnesini sallayacak!
Berlin’de “UnNude” sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Yıldırım, ardından Londra’daki prestijli The Other Art Fair’de eserlerini sergileyecek.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Türkiye’nin uluslararası alanda tanınan fotoğraf sanatçılarından ve Sony Europe Görüntüleme Elçisi Burak Bulut Yıldırım, bu kez Avrupa’yı fethedecek.
5-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Die Akt Galerie’de açılacak “UnNude: Bedenin Mimarisi” adlı kişisel sergisinde Yıldırım, bedeni bir mimari form gibi ele alacak.
