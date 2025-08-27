onedio
Sony Europe Elçisi Türk Fotoğrafçı Burak Bulut Yıldırım’dan Avrupa Çıkarması!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2025 - 16:44

Türkiye’nin dünyaya açılan fotoğraf yüzlerinden Burak Bulut Yıldırım, bu sonbahar Avrupa sanat sahnesini sallayacak!

Berlin’de “UnNude” sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Yıldırım, ardından Londra’daki prestijli The Other Art Fair’de eserlerini sergileyecek. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Türkiye’nin uluslararası alanda tanınan fotoğraf sanatçılarından ve Sony Europe Görüntüleme Elçisi Burak Bulut Yıldırım, bu kez Avrupa’yı fethedecek.

Sonbahar aylarında hem Berlin hem de Londra’da sanatseverlerle buluşacak olan Yıldırım, “Avrupa sanat sahnesinde Türk imzası” attırmaya hazırlanıyor İlk durağı ise Berlin.

5-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Die Akt Galerie’de açılacak “UnNude: Bedenin Mimarisi” adlı kişisel sergisinde Yıldırım, bedeni bir mimari form gibi ele alacak.

Bedenin soyutlandığı bu sergi, izleyiciyi alışılmışın dışında bir estetik yolculuğa çıkarmak üzerine kurulu. Berlin'in ardından Yıldırım'ın rotası Londra'ya çevrilecek. 

9-12 Ekim 2025’te gerçekleşecek The Other Art Fair’de Yıldırım, heykelsi bir dille yorumladığı portre ve dans fotoğraflarıyla sanatseverleri büyüleyecek. 

Sanatçı bu iki önemli proje için “Eserlerimin kalitesi her şeyden önce gelir” ifadelerini kullanmış. 018’den bu yana Sony Alpha Görüntüleme Elçisi olarak görev yapan Yıldırım’ın eserleri Avrupa’nın birçok şehrinde sergilendi ve uluslararası ödüller kazandı. Başarıları hız kesmeden devam ediyor...

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
