Sonbaharın Son Perdesine Eşlik Edecek Playlist
Günün erken kararan saatlerinde, camdan süzülen sonbahar ışığıyla harmanlanmış bir sessizlik… Bazı mevsimlerin kelimelerle değil, şarkılarla yaşanması gerekir. Kasımın sonuna yaklaşırken doğa yavaşça veda eder; ağaçlar sessizce soyunur, sokaklar kahverengiye bürünür, içimizde hafif bir hüzünle karışık huzur belirir.
“Sonbaharın son perdesi” işte bu duyguların müzikal hâli: biraz veda, biraz kabulleniş, biraz da içimizi ısıtan nostalji… Bu liste, mevsimin son notasını hissetmek isteyenler için.
1. Love Of My Life (Remastered 2011) - Queen
2. Dance Me to the End of Love - Leonard Cohen
3. I Think I Like When It Rains - WILLIS
4. Ed Sheeran - Visiting Hours
5. Drucker - Get Out of My Bones
6. Rena Angel - The Night Before
7. Bon Iver - Flume
8. Sunsetz - Cigarettes After Sex
9. Cafuné - Tek It
10. blondie - current joys
11. Billie Holiday - Autumn in New York
12. The Smiths - Back To The Old House
13. sunday - the cranberries
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
