Sonbaharın Son Perdesine Eşlik Edecek Playlist

Günün erken kararan saatlerinde, camdan süzülen sonbahar ışığıyla harmanlanmış bir sessizlik… Bazı mevsimlerin kelimelerle değil, şarkılarla yaşanması gerekir. Kasımın sonuna yaklaşırken doğa yavaşça veda eder; ağaçlar sessizce soyunur, sokaklar kahverengiye bürünür, içimizde hafif bir hüzünle karışık huzur belirir.

“Sonbaharın son perdesi” işte bu duyguların müzikal hâli: biraz veda, biraz kabulleniş, biraz da içimizi ısıtan nostalji… Bu liste, mevsimin son notasını hissetmek isteyenler için.