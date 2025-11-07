onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sonbaharın Son Perdesine Eşlik Edecek Playlist

etiket Sonbaharın Son Perdesine Eşlik Edecek Playlist

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
07.11.2025 - 19:01

Günün erken kararan saatlerinde, camdan süzülen sonbahar ışığıyla harmanlanmış bir sessizlik… Bazı mevsimlerin kelimelerle değil, şarkılarla yaşanması gerekir. Kasımın sonuna yaklaşırken doğa yavaşça veda eder; ağaçlar sessizce soyunur, sokaklar kahverengiye bürünür, içimizde hafif bir hüzünle karışık huzur belirir. 

“Sonbaharın son perdesi” işte bu duyguların müzikal hâli: biraz veda, biraz kabulleniş, biraz da içimizi ısıtan nostalji… Bu liste, mevsimin son notasını hissetmek isteyenler için.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Love Of My Life (Remastered 2011) - Queen

2. Dance Me to the End of Love - Leonard Cohen

3. I Think I Like When It Rains - WILLIS

4. Ed Sheeran - Visiting Hours

5. Drucker - Get Out of My Bones

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Rena Angel - The Night Before

7. Bon Iver - Flume

8. Sunsetz - Cigarettes After Sex

9. Cafuné - Tek It

10. blondie - current joys

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Billie Holiday - Autumn in New York

12. The Smiths - Back To The Old House

13. sunday - the cranberries

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın