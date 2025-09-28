Sonbaharın Gelişini Haber Veren 13 Şarkı
Sonbahar geliyor? Peki sen buna hazır mısın? Müzik listen hazır mı? Yazdan sonbahara geçiş bazen çok zorlu olabiliyor. İşte bu geçişi daha yumuşak bir hale getirmek için ihtiyacın olan şey tabii ki sonbaharın gerçekten geldiğini duyuran o şarkılar! Hazırsan tak kulaklığını, hafif bir esintiyle sonbahara geçiş yapıyoruz.
1. Norah Jones - Don't Know Why
2. Phoebe Bridgers - I Know the End
3. Noah Kahan - Stick Season
4. Holly Humberstone - Vanilla
5. Sufjan Stevens - Will Anybody Ever Love Me?
6. Mitski - My Love Mine All Mine
7. Arlo Parks - Black Dog
8. Billie Eilish - What Was I Made For?
9. Samia - Honey
10. The Japanese House - Sunshine Baby
11. Angèle – Bruxelles je t’aime
12. Faye Webster – But Not Kiss
13. Lizzy McAlpine – Ceilings
