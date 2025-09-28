onedio
Sonbaharın Gelişini Haber Veren 13 Şarkı

Begüm
28.09.2025 - 19:34

Sonbahar geliyor? Peki sen buna hazır mısın? Müzik listen hazır mı? Yazdan sonbahara geçiş bazen çok zorlu olabiliyor. İşte bu geçişi daha yumuşak bir hale getirmek için ihtiyacın olan şey tabii ki sonbaharın gerçekten geldiğini duyuran o şarkılar! Hazırsan tak kulaklığını, hafif bir esintiyle sonbahara geçiş yapıyoruz.

1. Norah Jones - Don't Know Why

2. Phoebe Bridgers - I Know the End

3. Noah Kahan - Stick Season

4. Holly Humberstone - Vanilla

5. Sufjan Stevens - Will Anybody Ever Love Me?

6. Mitski - My Love Mine All Mine

7. Arlo Parks - Black Dog

8. Billie Eilish - What Was I Made For?

9. Samia - Honey

10. The Japanese House - Sunshine Baby

11. Angèle – Bruxelles je t’aime

12. Faye Webster – But Not Kiss

13. Lizzy McAlpine – Ceilings

