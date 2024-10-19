Sonbahara Ne Kadar Yakınsın?
Sonbahara Ne Kadar Yakınsın?
Sen sonbaharı ne kadar seviyorsun? Ne kadar sonbahar insanısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yağmurlu bir havada genelde ne yaparsın?
4. Sonbaharın gelişi seni hüzünlendirir mi?
5. Bu sonbahar renklerinden birini seç bakalım!
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6. Sabahları uyandığında nasıl oluyorsun?
7. Şu an kiminle yaşıyorsun?
8. Senin en belirgin özelliğin ne?
9. Kasımda aşk başkadır cümlesi doğru mu sence?
10. Hangi mevsimde doğdun?
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Sen sonbaharsın resmen!
Sen sonbahara yakın sayılırsın!
Sen sonbahara çok uzaksın!
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