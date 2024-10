Sonbahara Ne Kadar Yakınsın?

Sonbaharın kapıda olduğunu hissettiğinde, içinde bir hüzün beliriyor. Bu hüzün, yazın sona ermesi ve sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte seni sarıp sarmalıyor. Çünkü sen bir yaz insanısın, güneşin sıcak dokunuşunu, denizin serin sularını ve yaz gecelerinin tatlı serinliğini seviyorsun. Bu yüzden, yazın bitişini ve sonbaharın gelişini kabullenmek seni derinden etkiliyor, hatta belki de biraz fazla üzüyor. Sonbaharın gelişi, senin için bir nevi hüzün mevsimi oluyor. Yazın bitişi ve sonbaharın başlangıcı, senin için bir ayrılık, bir veda anlamına geliyor. Bu ayrılık, seni derin bir hüzne boğuyor. Ama unutma, her son bir başlangıçtır ve belki de sonbaharın getireceği yenilikler, seni bekleyen sürprizler, bu hüznü hafifletebilir. Sonuçta, sen bir yaz insanı olsan da, her mevsimin kendine has bir güzelliği vardır. Ve belki de sonbahar, senin için yeni bir başlangıç, yeni bir hikaye olabilir.