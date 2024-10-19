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Sonbahara Ne Kadar Yakınsın?

Sonbahara Ne Kadar Yakınsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 15:01

Sen sonbaharı ne kadar seviyorsun? Ne kadar sonbahar insanısın? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yağmurlu bir havada genelde ne yaparsın?

4. Sonbaharın gelişi seni hüzünlendirir mi?

5. Bu sonbahar renklerinden birini seç bakalım!

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6. Sabahları uyandığında nasıl oluyorsun?

7. Şu an kiminle yaşıyorsun?

8. Senin en belirgin özelliğin ne?

9. Kasımda aşk başkadır cümlesi doğru mu sence?

10. Hangi mevsimde doğdun?

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Sen sonbaharsın resmen!

Adeta bir sonbahar rüzgarı gibi süzülüyorsun hayatın renkli koridorlarında. Sonbaharın ilk esintisiyle birlikte, içinde bir coşku, bir sevinç uyanıyor. Belki de bu yüzden kendini bu melankolik mevsime bu kadar yakın hissediyorsun. Eğer sen bir mevsim olsaydın, hiç şüphesiz sonbahar olurdun. Sonbaharın hüzünlü havası, dökülen yaprakları, kırmızı ve sarının en güzel tonlarını barındıran manzaraları... Tüm bunlar sanki senin karakterini, ruh halini yansıtıyor. Seninle sonbahar arasındaki bu benzersiz benzerlik, belki de seni bu mevsime bu kadar bağlı kılıyor. Sonbaharın kasvetli havası, dökülen yaprakları, seni anımsatan bu detaylar, aslında hayatın en güzel yanlarını gösteriyor. Her dökülen yaprak, bir sonraki bahar için yer açıyor ve bu da tıpkı senin hayata bakış açın gibi: Her son, yeni bir başlangıcı müjdeliyor. Sonbaharın bu hüzünlü güzelliği, tıpkı senin içindeki derin duygusal zenginlik gibi, etrafındaki herkesi büyülüyor.

Sen sonbahara yakın sayılırsın!

Sonbaharın hafif melankolik havası senin ruhuna dokunurken, seninle birlikte adım adım ilerliyor. Yaprakların sarıya, turuncuya döndüğü, hava hafifçe serinlemeye başladığı bu mevsim, senin kalbine tatlı bir huzur serpiştiriyor. Sonbaharın gelişi, senin için bir nevi yenilenme zamanı. Yeni başlangıçlar, yeni hedefler belirlemek için ideal bir zaman gibi geliyor sana. Sonbaharı seviyorsun, evet. Ancak bu sevgi, bayılmak anlamında bir aşk değil. Belki de sonbaharın o hüzünlü güzelliği, senin içinde bir tür huzur yaratıyor. Belki de sonbahar, senin için bir tür ara mevsim, bir geçiş dönemi. Havaların soğuması, senin için bir tür rahatlama. Soğuk hava, senin için bir tür ferahlık, bir tür huzur. Ama yine de, senin içinde bir yerlerde, kışın gelişini bekleyen bir heyecan var. Belki de kışın gelişi, senin için bir tür yeni başlangıç, bir tür yenilenme. Belki de kışın gelişi, senin için bir tür huzur, bir tür rahatlama. Bu yüzden, sen tam anlamıyla bir sonbahar insanı değilsin. Ama yine de, sonbahara yakınsın. Sonbaharın hafif melankolik havası, senin ruhuna dokunuyor.

Sen sonbahara çok uzaksın!

Sonbaharın kapıda olduğunu hissettiğinde, içinde bir hüzün beliriyor. Bu hüzün, yazın sona ermesi ve sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte seni sarıp sarmalıyor. Çünkü sen bir yaz insanısın, güneşin sıcak dokunuşunu, denizin serin sularını ve yaz gecelerinin tatlı serinliğini seviyorsun. Bu yüzden, yazın bitişini ve sonbaharın gelişini kabullenmek seni derinden etkiliyor, hatta belki de biraz fazla üzüyor. Sonbaharın gelişi, senin için bir nevi hüzün mevsimi oluyor. Yazın bitişi ve sonbaharın başlangıcı, senin için bir ayrılık, bir veda anlamına geliyor. Bu ayrılık, seni derin bir hüzne boğuyor. Ama unutma, her son bir başlangıçtır ve belki de sonbaharın getireceği yenilikler, seni bekleyen sürprizler, bu hüznü hafifletebilir. Sonuçta, sen bir yaz insanı olsan da, her mevsimin kendine has bir güzelliği vardır. Ve belki de sonbahar, senin için yeni bir başlangıç, yeni bir hikaye olabilir.

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