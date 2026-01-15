Son Zamanlarda En Çok Ses Getiren Şarkılar
İlk dinleyişte 'bu şarkı her yerde' dedirten bazı şarkılar vardır... Bir anda her yerde karşımıza çıkar ve kendimizi dinlemekten alıkoyamayız. İşte son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bazı şarkılar:
1. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You
2. Semicenk - Sen Kaldın
3. Taylor Swift - The Fate of Ophelia
4. Alex Warren - Ordinary
5. End of Beginning
6. Jonas Blue, Malive - Edge Of Desire
7. Selena Gomez - In The Dark
8. Sabrina Carpenter - Manchild
9. Shawn Mendes - Why Why Why
10. The Weeknd - Dancing In The Flames
