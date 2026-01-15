onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Son Zamanlarda En Çok Ses Getiren Şarkılar

etiket Son Zamanlarda En Çok Ses Getiren Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
15.01.2026 - 15:01

İlk dinleyişte 'bu şarkı her yerde' dedirten bazı şarkılar vardır... Bir anda her yerde karşımıza çıkar ve kendimizi dinlemekten alıkoyamayız. İşte son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bazı şarkılar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

2. Semicenk - Sen Kaldın

3. Taylor Swift - The Fate of Ophelia

4. Alex Warren - Ordinary

5. End of Beginning

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Jonas Blue, Malive - Edge Of Desire

7. Selena Gomez - In The Dark

8. Sabrina Carpenter - Manchild

9. Shawn Mendes - Why Why Why

10. The Weeknd - Dancing In The Flames

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın