onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Saç Dökülmesi Korkusundan Özgü Namal RTÜK Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Saç Dökülmesi Korkusundan Özgü Namal RTÜK Gerginliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.02.2026 - 17:02

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım Perşembe günü hangi tweetler öne çıkmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Çok fena!

Çok fena!
twitter.com

Başarılı bir CV...

Başarılı bir CV...
twitter.com

Bu kış iyi kedi yaptı.

Bu kış iyi kedi yaptı.
twitter.com

Nasip...

Nasip...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

🥰

🥰
twitter.com

Bu kadar kolay mıymış?

Bu kadar kolay mıymış?
twitter.com

Zamanda bükülme...

Zamanda bükülme...
twitter.com

Tam olarak böyle bir ortam...

Tam olarak böyle bir ortam...
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın