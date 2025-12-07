onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Her Şekilde Verimsiz Geçen Günden Ziynet Salı ve Jennifer Lopez Benzerliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Şekilde Verimsiz Geçen Günden Ziynet Salı ve Jennifer Lopez Benzerliğine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2025 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
x.com

Çok şükür.

Çok şükür.
twitter.com

Çünkü bazen gerçekten değmez.

Çünkü bazen gerçekten değmez.
twitter.com

Sonunda ciddi bir karakter analizi çıkıyor ortaya, doğru analiz önemli.

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konu hep aynı yere geliyor ama nasıl yapacağız?

Konu hep aynı yere geliyor ama nasıl yapacağız?
twitter.com

Baharat ve deterjan meselesi var bir de...

Baharat ve deterjan meselesi var bir de...
twitter.com

Çok doğru. Öyle bir savunmasızlık. Hayata karşı...

Çok doğru. Öyle bir savunmasızlık. Hayata karşı...
twitter.com

Bazen sadece olmaz.

Kalem tam yerine denk gelmiş. Bulmacanın sahibi aydınlatsın.

Kalem tam yerine denk gelmiş. Bulmacanın sahibi aydınlatsın.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alyuvarlar kusura bakmasın, çok iyi ikili.

Tam yerinde bir tanım.

Tam yerinde bir tanım.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın