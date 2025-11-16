onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Şarjı Biten Kediden Yeni Yıla Farklı Bir Hazırlık Yapana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Şarjı Biten Kediden Yeni Yıla Farklı Bir Hazırlık Yapana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2025 - 19:47

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

"Onu neden anlattım ki!"

"Onu neden anlattım ki!"
twitter.com

Bir yerden sonra kendin hallet artık.

Bir yerden sonra kendin hallet artık.
twitter.com

'Yıkılası' akımının en yıkanı oldu...

'Yıkılası' akımının en yıkanı oldu...
twitter.com

"Artık kimseden fikir almayacağım" dedikten sonra;

"Artık kimseden fikir almayacağım" dedikten sonra;
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Tecrübe oldu" var bir de.

"Tecrübe oldu" var bir de.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

O enerji başka türlü mümkün değil zaten.

O enerji başka türlü mümkün değil zaten.
twitter.com

Herkesin hazırlığı başka.

Herkesin hazırlığı başka.
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vize haftası mı?

Vize haftası mı?
twitter.com

Her gün yeni bir şeye şoke oluyoruz mide ne yapsın...

Her gün yeni bir şeye şoke oluyoruz mide ne yapsın...
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın