Oyuna Odaklanamayanlardan Hayallerdeki Marmaray'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oyuna Odaklanamayanlardan Hayallerdeki Marmaray'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
14.11.2025 - 16:02

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım hafta sonuna girerken hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Pek mantıksız gelmedi...

Pek mantıksız gelmedi...
twitter.com

Bir filminde uzaydan geliyordu zaten...

Bir filminde uzaydan geliyordu zaten...
twitter.com

Neyine şaşırdın ki?

Neyine şaşırdın ki?
twitter.com

Lokasyon da önemli.

Lokasyon da önemli.
twitter.com
Bazı hayaller...

Bazı hayaller...
twitter.com

Hep diziler yüzünden...

Hep diziler yüzünden...
twitter.com

Yaşamayan yok zaten.

Yaşamayan yok zaten.
twitter.com

İnsanın kendini sürekli görmesi de sıkıntılı bir durum.

İnsanın kendini sürekli görmesi de sıkıntılı bir durum.
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
