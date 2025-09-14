onedio
Baba ile Araba Sürmeyi Öğrenmenin Perişanlığından Tatlı Yemek İçin Kredi Çekene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.09.2025 - 16:12

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Çok doğru.

twitter.com

Böyle bir program da yapılsa ya.

twitter.com

👇

Nasıl özlendi...

twitter.com
👇

twitter.com

Kıskanıldı.

twitter.com

Bir yerden sonra kendi hayatını film izler gibi izlemeye başlamak...

twitter.com

Saniyeler içinde değişen o sinir.

twitter.com

👇

twitter.com
Gerçek Twitter (X) gurmeleri anladı.

twitter.com

"En azından kredi kartını da kapatırım" denmiştir.

twitter.com

Hayırlı olsun, darısı isteyen herkesin başına.

twitter.com

Sadece canının istediği sorulara cevap verirken bomba bir aile dedikodusu patlatır.

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

