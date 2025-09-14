Baba ile Araba Sürmeyi Öğrenmenin Perişanlığından Tatlı Yemek İçin Kredi Çekene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
Hazırsan başlayalım 🚀
Çok doğru.
Böyle bir program da yapılsa ya.
Nasıl özlendi...
👇
Kıskanıldı.
Bir yerden sonra kendi hayatını film izler gibi izlemeye başlamak...
Saniyeler içinde değişen o sinir.
👇
Gerçek Twitter (X) gurmeleri anladı.
"En azından kredi kartını da kapatırım" denmiştir.
Hayırlı olsun, darısı isteyen herkesin başına.
Sadece canının istediği sorulara cevap verirken bomba bir aile dedikodusu patlatır.
Yarın görüşürüz 👋
