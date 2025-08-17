onedio
Hayatının Yeni Sezonu İçin Eylül Ayını Bekleyenden Fazla Özenli Köy Evine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.08.2025 - 17:08

Haftanın son gününü, her gün olduğu gibi yine günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, mizahlarıyla bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkaha tufanına yol açtı, hangileri beğeni yağmuruna tutularak viral oldu.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🙌

Abdullah Ünal gerginliği.

Olur neden olmasın.

Ankara tam zamanı, yap bir dilek çekmesi, kilitli köprü hadi.

Takılmayalım o kadar artık.

Bir de ayın ilk günü Pazartesi'ne geliyor. Başlasın planlar.

Artık çocukların bile kumbarası yok farkettiniz mi?

Yarın görüşürüz 👋

