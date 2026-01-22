Son 10 Yılda Harcama Alışkanlığımız Nasıl Değişti? İşte En Çok Harcama Yapılan 10 Şey
Bir zamanlar para daha çok somut şeylere gidiyordu, şimdi ise deneyimlere, kolaylığa ve iyi hissettiren her şeye akıyor. Sepete eklemeden önce düşünmüyoruz, iptal etmeden önce de belki lazım olur diyoruz. Harcamalarımızın dili değişti haliyle önceliklerimiz de evrim geçirdi. Yaniı son 10 yılda cüzdanımız resmen başka bir karaktere dönüştü. Gelin bu dönüşümün başrollerine birlikte bakalım!
1. Online alışveriş.
2. Eve verilen yemek siparişi ve dışarıda yemek.
3. Dijital abonelikler.
4. Tatil ve deneyim odaklı harcamalar.
5. Kişisel bakım ve kendine yatırım.
6. Spor, iyi olma hali ve sağlıklı yaşam.
7. Teknolojik cihazlar ve sürekli yenileme takıntısı.
8. Oyunlar ve dijital eğlence.
9. Kahve ve küçük keyifler.
10. Sosyal medya kaynaklı alışverişler.
