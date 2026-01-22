Son 10 Yılda Harcama Alışkanlığımız Nasıl Değişti? İşte En Çok Harcama Yapılan 10 Şey

Son 10 yılda mağazaya gitmek neredeyse opsiyonel bir aktiviteye dönüştü. Artık canımız sıkıldığında bile alışveriş yapabiliyoruz, ki bu da hiç ama hiç masum bir durum değil. Mobil uygulamalar bildirimle dürtüyor, indirimlerle ikna ediyor. Sadece bakıyordum demek de bir nevi tarihe karıştı. Kargo bedava olunca beynimiz tamamen kapanıyor. Üstelik iade kolaylığı harcamayı daha da cesaretlendiriyor. Fiziksel alışveriş hala var ama online alışverişin yanında esamesi pek okunmuyor. Cüzdanımızın en aktif uygulaması kesinlikle burası.