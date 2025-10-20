ŞOK'a Xiaomi Projeksiyon Cihazı Geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 22 - 28 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 - 28 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Haftanın Fırsatları
Çift Kişilik Pazen Nevresim Seti 799 TL
Arzum Pro Espresso Kahve Makinesi 11.999 TL
Kütahya Porselen Ekose Rölfeyli Yemek Takımı 1.699 TL
Dinarsu Wellsoft TV Battaniyesi 249 TL
Tefal Power Ütüleme Sistemi 17.799 TL
UGG Classic Ultra Mini Bot 8.999 TL
