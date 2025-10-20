onedio
ŞOK'a Xiaomi Projeksiyon Cihazı Geliyor! 22 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
20.10.2025 - 17:02 Son Güncelleme: 20.10.2025 - 17:18

ŞOK 22 - 28 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  22 - 28 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Çift Kişilik Pazen Nevresim Seti 799 TL

  • Tek Kişilik Pamuklu Scotch Battaniye 299 TL

Arzum Pro Espresso Kahve Makinesi 11.999 TL

  • Arzum Starry El Blender 1.699 TL

  • Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.599 TL 

  • Asonic Mini Su Pompası 149 TL 

  • Aprilla Şarjlı El Süpürgesi 449 TL 

  • Kiwi Dijital Mutfak Terazisi 219 TL 

  • Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 999 TL 

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 5.799 TL 

  • Kiwi Çocuk Diş Fırçası 349 TL

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL 

  • Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 349 TL 

  • Kreuzer Dijital Ölçü Kaşığı 179 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kütahya Porselen Ekose Rölfeyli Yemek Takımı 1.699 TL

  • Rakle Bardak Mum 119 TL 

  • 970 cc Rakle Bambu Kapaklı Kavanoz 119 TL 

  • 630 cc Rakle Bambu Kapaklı Kavanoz 109 TL 

  • 1030 cc Paşabahçe Lockie&Lock Saklama Kabı 189 TL 

  • 630 cc Paşabahçe Lockie&Lock Bölmeli Saklama Kabı 169 TL 

  • Kristal Kapaklı Yuvarlak Tencere 79 TL 

  • Çerezlik Sunum Seti 129 TL 

  • Pratik Bıçak Çeşitleri 100 TL 

  • Kapaklı Kristal Buzdolabı Organizeri 84,95 TL 

  • Kaşıklı Müsli Kabı 34,95 TL 

  • Çekmece İçi Kaşıklık 79,95 TL 

  • Okyanus Kaktüs Figürlü Wc Fırçası 119 TL

Dinarsu Wellsoft TV Battaniyesi 249 TL

  • Wellsoft Tv Battaniyesi Kalp Desenli 279 TL

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 289 TL

  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 269 TL

  • Mikrofiber Yorgan Tek Kişilik 379 TL

  • Kadın Süpersoft Tek Alt 139 TL

  • Klimalı Yastık 229 TL

  • Silikon Micro Yastık 109 TL

  • Calathea Dua Çiçeği 179 TL

Tefal Power Ütüleme Sistemi 17.799 TL

  • Tefal Magic Tea XL 1650 W Çelik Gümüş Çay Makinesi 4.299 TL

  • Tefal Supergrill 3in1 XL 2200W Izgara Tost Makinesi 7.799 TL

  • Xiaomi Mi Smart Space Heater S Akıllı Elektrikli Isıtıcı 5.999 TL

  • Tefal Allergy Aqua Dik Süpürge 14.499 TL

  • Xiaomi Smart L1 Pro 400 Lümen Full HD Wi-fi Android Projeksiyon Cihazı 12.999 TL

  • Xiaomi 1600 W Saç Kurutma Makinesi 1.999 TL

  • Xiaomi Salınımlı Elektrikli Şarjlı Diş Fırçası 1.499 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

UGG Classic Ultra Mini Bot 8.999 TL

UGG modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

