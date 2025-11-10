ŞOK'a Buharlı Temizlik Makinesi Geliyor! 12 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

onedio
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
10.11.2025 - 16:48

ŞOK 12 - 18 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 - 18 Kasım 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Süpermarket ürünlerinde yer alan Muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

👇🏽

👇🏽

Alpina Cam Ankastre Set 7.299 TL

  • Arzum TeaBlend Çay Makinesi 1.599 TL 

  • Arzum Monomix Çubuk Blender 999 TL 

  • Fakir Mr Chef Quadro Blender Set 1.999 TL 

  • Range Köz Türk Kahve Makinesi 899 TL 

  • Arzum OKKA Intenso Kapsül Kahve Makinesi 4.399 TL 

  • Kiwi Otomatik Karıştırıcı 275 TL 

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 399 TL 

  • Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.699 TL 

  • Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 899 TL 

  • Tuz Taşlı Aroma Difüzör 599 TL 

  • Figürlü Hava Nemlendiricisi 299 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan Efsane Kasım İndirimleri burada.

Beyaz eşyalarda yer alan Efsane Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Bonera Derin Tencere 579 TL

  • Bonera Karnıyarık Tencere 599 TL 

  • Bonera Tava 369 TL 

  • Ahşap Aksesuarlı Emaye Derin Tencere 349 TL 

  • 3'lü Emaye Saklama Kabı 539 TL 

  • Emaye Ahşap Kulplu Sosluk Tava 299 TL 

  • Hascevher Kulplu Çaydanlık 999 TL

  • Hascevher Tencere Seti 1.199 TL 

  • Cam Borosilikat Sürahi 329 TL 

  • Cam Borosilikat Kulplu Kupa 119 TL 

  • Standlı Tuzluk/ Baharatlık 75 TL 

  • Kaşıklı Cam Baharatlık 34,95 TL 

  • 4'lü Dik Kenarlı Cam Tabak 129 TL 

  • Kapaklı Reçellik Sosluk 29,95 TL 

  • İki Katlı Tekerlekli Organizer 139 TL 

  • 6'lı Paşabahçe Aida OptikliÇay Bardağı 139 TL 

  • Pratik Limonluk 24,95 TL 

  • Mutfak Çakmağı 34,95 TL 

  • Keramika Çift Renkli Kase 50 TL 

  • 3'lü Bambu Kapaklı Saklama Kabı 199 TL 

  • Manuel Su Pompası 69 TL 

  • Hazneli Rende 100 TL

Slazenger Erkek Şişme Mont 1.299 TL,

  • Slazenger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt İçi Şardonlu 449 TL 

  • Slazenger Triko Bere 139 TL 

  • Letoon Erkek Trekking Ayakkabı 799 TL 

  • Erkek Kemer 75 TL 

  • Soft Termal Alt / Üst İçlik 399 TL 

  • Unisex Termal Çorap 25 TL 

  • Kadın Peluş Triko 349 TL

  • Kadın Peluş Atkı 179 TL 

  • Kadın Peluş Bere 100 TL 

  • Kadın Ekose Peluş Terlik 129 TL 

  • Kadın Peluş Terlik 129 TL 

  • Kadın Peluş Ev Botu 199 TL 

  • Baskılı Sıcak Su Torbası 75 TL

Dinarsu Peluş Halı 549 TL

  • 80x150 cm Dinarsu Peluş Halı 349 TL 

  • 2'li Dinarsu Peluş BanyoPaspas Seti 299 TL

  • Şamdan Quartz Isıtıcı 1.499 TL 

  • Şamdan Dikey Isıtıcı 1.599 TL 

  • Sinbo Quartz Isıtıcı 549 TL 

  • Sunday Fanlı Isıtıcı 599 TL 

  • Sinbo Yağlı Radyatör 1.899 TL 

  • PiranTech Buharlı Temizlik Makinesi 4.599 TL 

  • Torima Şarjlı Tiftik Makinesi 279 TL 

  • ABS Büyük Boy Valiz 769 TL 

  • ABS Orta Boy Valiz 679 TL 

  • ABS Kabin Boy Valiz 579 TL 

  • Tam Otomatik Şemsiye 199 TL 

  • Dekoratif Gaz Lambası 249 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.499 TL

  • Pafu Ola Yer Minderi 1.299 TL

  • Pafu Beru Berjer 1.999 TL

  • Dekoratif Çiçeklik Saksılık 999 TL

  • Katlanabilir Şezlong 1.999 TL

  • Çok Amaçlı Dolap 3.999 TL

Philips 2000 Serisi Buhar Kazanlı Ütü 3.499 TL

  • Mi Electric Kettle 2 Lite 1500 W 1.5 L Kettle 899 TL

  • Tefal Buhar Kazanlı Ütü 9.999 TL

  • King Elektrikli Cezve 559 TL

  • King Su Isıtıcı 489 TL

  • King Çay Makinesi 1.699 TL

  • Homend Dikey Süpürge 1.099 TL

  • Homend Çay Makinesi 1.399 TL

  • Homend Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

  • Homend 2 in 1 Saç Düzleştirici 519 TL

