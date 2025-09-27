onedio
Sofrada Sağlık ve Lezzeti Aynı Anda Sunmak İsteyenlere Özel Düşük Kalorili Nefis Tarifler

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
27.09.2025 - 21:03

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin en büyük endişelerinden biri lezzeti geride bırakmak... Oysa doğru malzemeler ve pişirme yöntemleri ile hem hafif hem de lezzetli yemekler hazırlamanız mümkün! Philips Çift Hazneli Airfryer ile az yağ kullanarak çıtır çıtır lezzetler elde edebilirsiniz. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarifler ile sofranıza çeşitlilik katabilir ve dengeli beslenebilirsiniz. Gelin, tariflere birlikte bakalım!

1. Zeytinyağlı Kabak Cipsi

1. Zeytinyağlı Kabak Cipsi

HomeID uygulaması sayesinde birçok tarif seçeneğini gözden geçirebilirsiniz! 

Malzemeler:

  • İki adet kabak

  • Bir yermek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Kabakları ince bir şekilde dilimleyin.

  • Baharatlarla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 12 dakika pişirin.

2. Çıtır Havuç Çubukları ve Kabak Mücver Topları

2. Çıtır Havuç Çubukları ve Kabak Mücver Topları

Hem sağlıklı hem de kolay olan bu ikiliyi herkes sevecek!

Çıtır Havuç ÇubuklarıMalzemeler:

  • Üç adet havuç

  • Bir yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Havuçları çubuk şeklinde kesin.

  • Yağ ve baharatlarla karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 15 dakika pişirin.

Kabak Mücver Topları

  • Malzemeler: 

  • Bir kabak rendesi

  • Bir yumurta

  • Bir yemek kaşığı tam buğday unu

  • Yapılışı: 

  • Karıştırın. 

  • Minik toplar yapın. 

  • 180°C’de 12 dakika pişirin.

3. Baharatlı Nohut Atıştırmalığı ve Sebzeli Omlet Muffin

3. Baharatlı Nohut Atıştırmalığı ve Sebzeli Omlet Muffin

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda pişirme avantajı sayesinde tek bir seferde hızlı ve leziz bir öğün ayarlayabilirsiniz. Tatlar ve kokular birbirine karışmaz, iki haznede farklı yemekler yapabilirsiniz!

Baharatlı Nohut Atıştırmalığı

Malzemeler: 

  • Bir su bardağı haşlanmış nohut

  • Bir tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon, kırmızı toz biber

Yapılışı: 

  • Nohutları yağlayın.

  • Baharatla harmanlayın.

  • 200°C’de 15 dakika pişirin.

Sebzeli Omlet MuffinMalzemeler: 

  • İki yumurta

  • Biber

  • Ispanak

  • Az peynir

Yapılışı: 

  • Malzemeleri çırpın. 

  • Silikon kalıba dökün. 

  • Phlips Çift Hazneli 170°C’de 10 dakika pişirin.

4. Somon Dilimleri

4. Somon Dilimleri

HomeID uygulaması ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranı sayesinde yapmak istediğiniz yemeklerin en uygun pişme süresini bulabilirsiniz!

Malzemeler: 

  • 200 gr somon fileto

  • Limon suyu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı: 

  • Somonları baharatla ovun

  • Philips Hazneli Airfryer'da 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

5. Karnabahar Çiçekleri ve Yoğurtlu Tavuk Kanat

5. Karnabahar Çiçekleri ve Yoğurtlu Tavuk Kanat

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliği ile birlikte iki farklı yemeği tek tuşla aynı anda pişirebilirsiniz!

Karnabahar Çiçekleri

Malzemeler: 

  • Bir küçük karnabahar

  • Bir yemek kaşığı zeytinyağı

  • toz kırmızı biber

Yapılışı: 

  • Çiçeklere ayırın. 

  • Yağ ve baharatla karıştırın. 

  • 190°C’de 15 dakika pişirin.

Yoğurtlu Tavuk Kanat

Malzemeler: 

  • Beş tavuk kanat

  • İki yemek kaşığı yoğurt

  • Baharat

Yapılışı: 

  • Tavukları marine edin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 190°C’de 15 dakika pişirin.

6. Tavuklu Sebze Şiş

6. Tavuklu Sebze Şiş

Tek tuş ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırabilir, durdurabilir ve işlemleri ayarlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde de kalan sürenin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Böylece diğer işlerinize daha kolay bir şekilde odaklanırsınız.

Malzemeler: 

  • Tavuk göğsü

  • Kabak

  • Biber, domates

  • Bir tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: 

  • Sebzeleri ve tavukları küp doğrayın, şişlere dizin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 12 dakika pişir.

7. Hindi Köfte ve Fırınlanmış Elma Dilimleri

7. Hindi Köfte ve Fırınlanmış Elma Dilimleri

Afiyet olsun!

Hindi Köfte

Malzemeler: 

  • 200 gr hindi kıyması

  • Bir soğan rendesi

  • Baharat

Yapılışı: 

  • Malzemeleri yoğurun. 

  • Küçük köfteler yapın.

  • 190°C’de 12 dakika pişirin.

Fırınlanmış Elma Dilimleri

Malzemeler:

  • İki elma

  • Tarçın

Yapılışı: 

  • Elmaları dilimleyin. 

  • Tarçın serpin. 

  • Philips Airfryer'da 180°C’de 10 dakika pişirin.

8. Çıtır Brokoli ve Biber Dolgulu Mantarlı Lokmalar

8. Çıtır Brokoli ve Biber Dolgulu Mantarlı Lokmalar

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı sayesinde aynı anda farklı tarifler deneyebilirsiniz! 

Çıtır Brokoli

Malzemeler: 

  • Bir küçük brokoli

  • Bir tatlı kaşığı zeytinyağı 

  • Sarımsak tozu

Yapılışı: 

  • Brokolileri yağ ve baharatla karıştırın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 190°C’de 12 dakika pişirin.

Biber Dolgulu Mantarlı Lokmalar

Malzemeler: 

  • Altı mantar

  • İki kırmızı biber

  • Az peynir rendesi

Yapılışı: 

  • Mantarlara biber ve az peynir doldurun. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 10 dakika pişirin.

