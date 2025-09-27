Sofrada Sağlık ve Lezzeti Aynı Anda Sunmak İsteyenlere Özel Düşük Kalorili Nefis Tarifler
Sağlıklı beslenmek isteyenlerin en büyük endişelerinden biri lezzeti geride bırakmak... Oysa doğru malzemeler ve pişirme yöntemleri ile hem hafif hem de lezzetli yemekler hazırlamanız mümkün! Philips Çift Hazneli Airfryer ile az yağ kullanarak çıtır çıtır lezzetler elde edebilirsiniz. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarifler ile sofranıza çeşitlilik katabilir ve dengeli beslenebilirsiniz. Gelin, tariflere birlikte bakalım!
1. Zeytinyağlı Kabak Cipsi
2. Çıtır Havuç Çubukları ve Kabak Mücver Topları
3. Baharatlı Nohut Atıştırmalığı ve Sebzeli Omlet Muffin
4. Somon Dilimleri
5. Karnabahar Çiçekleri ve Yoğurtlu Tavuk Kanat
6. Tavuklu Sebze Şiş
7. Hindi Köfte ve Fırınlanmış Elma Dilimleri
8. Çıtır Brokoli ve Biber Dolgulu Mantarlı Lokmalar
