Skull and Bones'un Toplam Oyuncu Sayısı Ortaya Çıktı: Ubisoft Gidişattan Hiç Memnun Değil!

Resmî olmayan istatistiklere göre Ubisoft'un yeni korsanlık oyunu toplamda 850.000 kişilik bir oyuncu sayısına sahip. Bu sayıya ücretsiz beta sürecindeki oyuncular da dahil. Bu da doğal olarak oyunun finansal anlamda da başarısız olduğunu bizlere gösteriyor. Oyunun geliştirme maliyetinin 200 milyon dolara ulaşmasını da göz önünde bulundurursak, Ubisoft'un bu durumdan hiç mutlu olmadığını söyleyebiliriz.