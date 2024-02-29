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Skull and Bones'un Toplam Oyuncu Sayısı Ortaya Çıktı: Ubisoft Gidişattan Hiç Memnun Değil!

Skull and Bones'un Toplam Oyuncu Sayısı Ortaya Çıktı: Ubisoft Gidişattan Hiç Memnun Değil!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 19:31

10 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından piyasaya sürülen Skull and Bones, Ubisoft için her anlamda hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.

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Skull and Bones, istediği oyuncu sayısını sağlayamadı.

Skull and Bones, istediği oyuncu sayısını sağlayamadı.

Resmî olmayan istatistiklere göre Ubisoft'un yeni korsanlık oyunu toplamda 850.000 kişilik bir oyuncu sayısına sahip. Bu sayıya ücretsiz beta sürecindeki oyuncular da dahil. Bu da doğal olarak oyunun finansal anlamda da başarısız olduğunu bizlere gösteriyor. Oyunun geliştirme maliyetinin 200 milyon dolara ulaşmasını da göz önünde bulundurursak, Ubisoft'un bu durumdan hiç mutlu olmadığını söyleyebiliriz.

Ubisoft'un CEO'suna göre Skull and Bones "AAAA" bir oyun.

Ubisoft'un CEO'suna göre Skull and Bones "AAAA" bir oyun.

Oyunun çıkışına yakın bir süreçte fiyat konusunda birçok oyuncu Ubisofta anlam verememişti. Servis oyunu mentalitesinde olan bir oyun için 70 dolarlık bir fiyat etiketi olması saçma karşılandı. Bunun üzerine Ubisoft'un CEO'su bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada bu oyunun 'AAAA' kalitesinde olduğunu ve bu fiyattan satılacağını söyledi.

Oyunun geliştirme aşamasında yer alan çalışanlar da bu fiyata anlam veremedi.

Oyunun geliştirme aşamasında yer alan çalışanlar da bu fiyata anlam veremedi.

Insider Gaming'in içeriden aldığı bilgiye göre, Ubisoft çalışanları da bu fiyat konusunda birtakım soru işaretlerine sahipti. Hatta bazı geliştiriciler bu oyunun en fazla 30 veya 40 dolar olması gerektiğini düşünüyordu fakat bu tarz durumlara müdahale etme gibi bir seçenekleri de yoktu.

Skull and Bones'un başarısızlığı Black Flag'e yaradı.

Skull and Bones'un başarısızlığı Black Flag'e yaradı.

Skull and Bones'un başarısız çıkışı ve düşük inceleme puanları, oyuna olan ilgiyi bir hayli azalttı. Çoğu anlamda başarısız bir ortaya koyan Skull and Bones, ilham aldığı oyunu da tekrardan diriltmeyi başardı. Skull and Bones'un çıkmasından birkaç gün sonra Black Flag oynayan oyuncuların sayısında büyük bir artış yaşandı.

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