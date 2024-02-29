Skull and Bones'un Toplam Oyuncu Sayısı Ortaya Çıktı: Ubisoft Gidişattan Hiç Memnun Değil!
Skull and Bones'un Toplam Oyuncu Sayısı Ortaya Çıktı: Ubisoft Gidişattan Hiç Memnun Değil!
10 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından piyasaya sürülen Skull and Bones, Ubisoft için her anlamda hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.
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Skull and Bones, istediği oyuncu sayısını sağlayamadı.
Ubisoft'un CEO'suna göre Skull and Bones "AAAA" bir oyun.
Oyunun geliştirme aşamasında yer alan çalışanlar da bu fiyata anlam veremedi.
Skull and Bones'un başarısızlığı Black Flag'e yaradı.
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