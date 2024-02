Skull and Bones'un Toplam Oyuncu Sayısı Ortaya Çıktı: Ubisoft Gidişattan Hiç Memnun Değil!

Skull and Bones'un başarısız çıkışı ve düşük inceleme puanları, oyuna olan ilgiyi bir hayli azalttı. Çoğu anlamda başarısız bir ortaya koyan Skull and Bones, ilham aldığı oyunu da tekrardan diriltmeyi başardı. Skull and Bones'un çıkmasından birkaç gün sonra Black Flag oynayan oyuncuların sayısında büyük bir artış yaşandı.