15 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Biyografi filmlerinin kraliçesi Farah Zeynep Abdullah, magazin gündeminin gözde isimlerinden bir tanesi. Ünlü isim kimin hayatı film olsa akıllara ilk gelen isimlerden de bir tanesi biliyorsunuz ki. Ancak bu sefer sıra ona geldi. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından soru-cevap yapan Farah Zeynep Abdullah, "Hayatın film olsa kim oynar?" sorusunu yanıtladı. Gelin Farah Zeynep Abdullah'ı kim oynar birlikte bakalım!
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ülkemizin en çok konuşulan ünlü çiftlerinden. Her açıklamaları, rol aldıkları her dizi ve her paylaşımı olay olan çift, 2016 senesinde dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin evliliği sık sık ayrılık haberlerinin hedefi olsa da bu iddialar hiçbir zaman gerçek olmadı hatta bir süre önce aldığımız haberle ikilinin bir bebek beklediğini öğrendik. Anne olmaya sayılı ayları kalan Neslihan Atagül, yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Atagül'ün neşeli paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Son yıllarda akıllara durgunluk veren mistik açıklamaları ve astral seyahat söylemleri ilen gündeme gelen Yusuf Güney'in adını daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Aslen şarkıcı olan Yusuf Güney'i aşk dolu şarkıları ve Rafet el Roman ile birlikte seslendirdiği 'Aşka İnat' isimli parçayla ilk kez tanımıştık. Kendisi şimdilerde müzikal kariyerinden ziyade katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeyi tercih ediyor. Ünlü isim, Orkun Işıtmak'ın Youtube programına katılıp yalan makinesine bağlandı. Yalan makinesinin Güney'in verdiği cevapları doğrulaması gündem oldu.
1990'lı yıllarda hayatımıza giren ve o günden itibaren de her şarkısı dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Tarkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Hala konserlerine tam gaz devam eden ünlü sanatçı birçok kişinin de en sevdiği sanatçı olmaya devam ediyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde Reynmen de Instagram hesabından sorulan "Senin için gelmiş geçmiş en iyi sanatçı kim?" sorusuna Tarkan cevabını verdi. Reynmen'in yanıtını alıntılayarak teşekkür eden Tarkan'ın mütevazılığı ise övgü yağmuruna tutuldu.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül tarihinde Miami’deki evinde hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın vefatı sanat camiasını yasa boğarken ünlü ismin kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesini Türkiye'ye getirmek için elinden geleni yapmıştı. Annesinin ölümünün şüpheli olduğunu düşünen Anjelik, otopsi yapılmasını da istemişti. Ünlü isim geçtiğimiz saatlerde Ahu Tuğba'nın otopsi sonucunu açıkladı.
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Yıllarca ''Ben Bilmem Eşim Bilir'' programı ve neşeli sunuculuğuyla tanınan İlker Ayrık, birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de yer almıştı. 2009 yılında Sanem Ayrık ile evlenmiş ve bu evlilikten oğulları Ferit ve Ömer dünyaya gelmişti. Ünlü oyuncu çekirdek aile saadetini son yıllarda yerleştiği çiftliğinde devam ettiriyor. Çiftçilik ve restorancılıkla uğraşan Ayrık, Beykoz'da bulunan 17 dönümlük arazi üzerine kurduğu çiftliğinden bugün yaptığı paylaşımla takipçilerinin kalbini yumuşacık yapmayı başardı. Ünlü isim hayata gözlerini açan minik kuzularını ''Dede oldum'' notuyla paylaştı.
Oyuncu Aybüke Pusat, şimdilerde 'Teşkilat' isimli televizyon dizisinde başrollerden birisi. Pusat, 2014 yılında Miss Turkey üçüncüsü olmasının ardından oyunculuğa adım atma kararı almıştı. 'Söz' dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu, doğallığıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Aybüke Pusat, yüzü olduğu bir markanın lasmanında dikkat çeken güzelliğinin sırlarını paylaştı. Listenin başında ise ''bol su içmek'' yer aldı.
Oyunculuk kariyerine başladığı ilk günden itibaren magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in attığı her adım çok eleştiriliyor biliyorsunuz ki. Özellikle şimdilerde ülke ülke gezen, defileden ödül törenlerine koşan Hande Erçel, aldığı ödüller nedeniyle de tepki topluyor. Geçtiğimiz günlerde Riyad'da "The 1001 Seasons of Elie Saab" defilesine markanın özel davetlisi olarak katılan Hande Erçel bu kez de İngilizce konuşması ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Şimdilerde Wanda Nara ile Icardi arasındaki sular bir türlü durulmuyor biliyorsunuz ki. Icardi'nin sakatlığı, Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi, ikilinin yaşadığı tartışmalar derken her gün ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak Wanda Nara, Icardi'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş Icardi ise bu iddiaları kesin bir dil ile yalanlamıştı. Bu kez de Icardi'nin Wanda Nara için yıllar önce ailesini tek kalemde sildiği ortaya çıktı.
Angelina Jolie ve Brad Pitt, ''Mr. and Mrs. Smith'' filmindeki partnerlikleriyle hafızamıza kazınmıştı. İkili film partnerliğinin yanı sıra gerçek hayatta da birliktelik sürdüren ve Hollywood'un ikonikleşen bir çifti haline gelmişti. 2014 yılında evlenen çift ne yazık ki 2016'da resmen boşanmıştı. Boşannma kararıyla birlikte ardı arkası kesilmeyen bir kaosa sürüklenen çiftten yeni bir haber geldi. İkili, yılan hikayesine dönen Miraval davasıyla yine gündeme geldi.
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