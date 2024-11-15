O Ses Türkiye'deki Jüri İddiasından Survivor Şampiyonunun Paylaşımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
O Ses Türkiye'deki Jüri İddiasından Survivor Şampiyonunun Paylaşımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinde kötü bir karakter olan Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri performansıyla çok beğeniliyor. Özellikle son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Kendi hakkında yapılan paylaşımlara verdiği cevaplar da dikkat çekiyor. İşte onlardan biriyle karşınızdayız. Ünlü oyuncu bir X kullanıcısının paylaştığı "hayırlı cumalar" editini çok beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
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Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, rol arkadaşı Cemre Baysel ile birlikte magazin dergisi Hello!'nun yeni sayısına konuk oldu. Duymaz verdiği röportajda Ali Atay ile birlikte oynadığı Son Yaz dizisindeki unutamadığı sahneyi anlattı. Sahnenin kendinde bıraktığı hissi samimi bir şekilde açıkladı. Neden unutamadığını da dile getirdi. İşte detaylar...
2024-25 sezonunda birbirinden yeni yapımlar seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve içimize dokunan konusuyla bu dizilerden bir tanesi de Annem Ankara oldu. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Annem Ankara, yayınlanan fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk bölümü merakla beklenen Annem Ankara hakkında araştırmalar da başladı. İzleyiciler Annem Ankara dizisinin konusunu ve oyuncularını araştırıyor. Peki Annem Ankara konusu nedir, oyuncuları kimler?
Arka Sokaklar'da Volkan Komiser rolünü canlandıran Boğaç Aksoy kansere yakalandıktan sonra dizi setlerini bırakmıştı. Genç oyuncu Fethiye'ye taşınma kararı almıştı. Hatta burada kaptanlık diploması da almıştı. Ünlü oyuncudan şimdilerde sevindirici haberler var. Kanseri yenen Aksoy dizi setlerine geri dönüyor. İşte detaylar...
Dizi ve film setlerinde her sahne çok zorlu şartlarda çekilir. Set ekipleri sahnenin istenildiği gibi çekilmesi için canla başla uğraşır. İşte o sahnelerden biriyle daha karşınızdayız. TikTok'ta cagin.official, oyuncuların uyku sersemi olduğu sahnelerin nasıl çekildiğini gösterdi. İzleyiciler kullanılan tekniğe çok şaşırdı.
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MasterChef Türkiye'de heyecanlı anlar yaşandığı kadar birbirinden komik olaylar da yaşanıyor. İşte o anlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da @suilleeyy adlı bir kullanıcı, MasterChef Muratcan'ın yemek yaparken uzaklara daldığı anları paylaştı. Muratcan'ın o halleri sosyal medyada goygoy konusu oldu. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
Son olarak 2011 yılında yayınlanan O Ses Türkiye'nin geri döneceği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 3 yıldır yalnızca Yılbaşı Özel bölümleriyle yayınlanan O Ses Türkiye'de jürinin kimlerden oluşacağı merak konusu olurken beklenmedik bir iddia ortalığı karıştırdı. Temiz Magazin'in haberine göre sürpriz bir sanatçı, O Ses Türkiye'nin jüri üyesi olarak karşımıza çıkacak. Peki sizce bu sürpriz sanatçı kim oldu? İşte habere dair detaylar...
NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, yayınlandığı andan beri zevkle takip ediliyor. Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal, Özcan Deniz gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi şimdilerde 2. sezonla devam ederken Birsen Altuntaş, kadroya yeni bir ismin geleceğini duyurdu. Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'a "Üstad" karakteri dahil olacak. Üstad'ı canlandıracak isim ise herkesi meraklandırdı. İşte detaylar...
Survivor 2025'e kısa bir zaman kaldı ve başvurular hızla devam ediyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni kadrosunu henüz açıklamazken eski yarışmacılardan kafa karıştıran paylaşımlar geliyor. Bunlardan biri de eski şampiyon İsmail Balaban'dan geldi. İsmail Balaban, "Yeniden başlıyoruz" yazan bir paylaşımda bulununca takipçileri Survivor'a dönecek mi sorusunu gündeme getirdi. İşte o paylaşım...
Barış Yarkadaş, X hesabından medya sektörüyle ilgili bomba bir haber paylaştı. Yarkadaş, Halk TV'nin Flash TV'yi satın alacağını duyurdu. Şimdilerde Flash TV Haber olarak yayın hayatına devam eden kanal, Halk TV bünyesine dahil olacak. Konu hakkındaki detaylar içeriğimizde...
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Kanal D ekranlarında 2018 yılından beri yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir türlü sunucu konusunda dikiş tutturamaması dikkatlerden kaçmıyor. Tam 14 sunucu değiştiren programda her gelen giderken haliyle biz de bu konuda bir liste yapalım dedik. Gelinim Mutfakta programında bugüne kadar sunuculuk yapmış 14 yarışmacıyı derledik. İşte o 14 sunucu...
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