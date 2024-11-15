Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'dan Kafa Karıştıran Paylaşım
Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'dan Kafa Karıştıran Paylaşım
Survivor 2025'e kısa bir zaman kaldı ve başvurular hızla devam ediyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni kadrosunu henüz açıklamazken eski yarışmacılardan kafa karıştıran paylaşımlar geliyor. Bunlardan biri de eski şampiyon İsmail Balaban'dan geldi. İsmail Balaban, 'Yeniden başlıyoruz' yazan bir paylaşımda bulununca takipçileri Survivor'a dönecek mi sorusunu gündeme getirdi. İşte o paylaşım...
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Her sene başlayacağı tarih merakla beklenen Survivor'ın başvuruları birkaç hafta önce başladı.
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Acun Ilıcalı'nın 2005 yılından beri yayınladığı yarışma 18 sezondur ekranlara gelirken 2025 kadrosu şimdiden merak uyandırıyor.
Survivor'ın başlamasına az bir zaman kala eski yarışmacılardan hangilerinin yeni kadroda olacağı tahminleri sosyal medyada gündem olurken eski şampiyonlardan İsmail Balaban'dan şaşırtan bir paylaşım geldi.
2021 yılında Survivor Şampiyonu olan Balaban, "Yeniden başlıyoruz" yazılı bir paylaşım yapınca takipçileri Survivor'a geri döndüğü iddialarını alevlendirdi.
İşte İsmail Balaban'ın merak uyandıran paylaşımı:
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Peki sizce İsmail Balaban, Survivor'a geri döner mi? Yorumlar da buluşalım...
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