Survivor Şampiyonu İsmail Balaban'dan Kafa Karıştıran Paylaşım

Survivor 2025'e kısa bir zaman kaldı ve başvurular hızla devam ediyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni kadrosunu henüz açıklamazken eski yarışmacılardan kafa karıştıran paylaşımlar geliyor. Bunlardan biri de eski şampiyon İsmail Balaban'dan geldi. İsmail Balaban, 'Yeniden başlıyoruz' yazan bir paylaşımda bulununca takipçileri Survivor'a dönecek mi sorusunu gündeme getirdi. İşte o paylaşım...